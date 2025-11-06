Moeten ze hem bellen? Voormalige sterkhouder én publiekslieveling van Club Brugge wil terugkeren

Club Brugge hield woensdagavond FC Barcelona in bedwang. Victor Vazquez zat met héél véél plezier naar de wedstrijd te kijken. Zien we de Catalaan nog terug in het Jan Breydelstadion?

Ik zou graag een gelijkspel zien na een wedstrijd waarop Club Brugge trots kan zijn

Victor Vazquez sprak bovenstaande woorden uit voor de wedstrijd tussen Club Brugge en FC Barcelona. Het scorebord in het Jan Breydelstadion gaf na afloop een 3-3-eindstand aan.

En blauw-zwart mag héél trots zijn op de wedstrijd die ze hebben gespeeld. Meer zelfs: Barça kwam met dat puntje eigenlijk nog héél goed weg op Olympia.

Voor mij is het Club Brugge én FC Barcelona

"Ik waardeer Club Brugge nog steeds enorm", aldus Vazquez in SPORT. "Club Brugge is nog steeds mijn thuis. Voor mij is het Club Brugge én Barcelona."

Ook op persoonlijk vlak heeft Brugge Vazquez heel veel gegeven. "Ik werd er enorm gewaardeerd. En ik weet dat de fans me nog steeds waarderen. Bovendien is mijn zoon geboren in Brugge."





Spontane sollicitatie

"Het waren de vijf beste jaren uit mijn carrière", besluit Vazquez. "Eigenlijk zou ik er graag nog terugkeren. Ik zou zelfs graag voor Club Brugge willen werken."

