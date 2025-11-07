Reactie Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten

Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten
Club Brugge legde Barcelona bijna over de knie in eigen huis en overtuigde nog eens. Die lijn wil blauw-zwart nu ook doortrekken in de Belgische competitie.

Geen pandoering zoals tegen Bayern München, maar wel een fel bevochten gelijkspel dat misschien zelfs een overwinning had kunnen zijn. Club Brugge was na weken van middelmatig spel nog eens op zijn best. 

Toegegeven, Club kon zoals zo vaak in de Champions League op de counter loeren en deed dat ook perfect. Uitblinker was Carlos Forbs was goed voor twee doelpunten en een assist en ongrijpbaar voor de Barça-verdediging.

Club Brugge moet ook in België spelen zoals in de Champions League

Bij Club Brugge beseffen ze ook dat ze dit vaker moeten brengen. "We moeten deze wil om te vechten aanhouden en nooit opgeven. Dat is de mentaliteit die we moeten blijven hebben, ook in de Belgische competitie", zei Aleksandar Stankovic achteraf. 

"Er komt nu een belangrijke wedstrijd tegen Anderlecht en we willen gewoon de drie punten pakken", zei de Serviër fors. Met 15 op 15 is Club Brugge aan een goede periode bezig in België, maar met weinig overtuiging. 

Zijn vijf laatste wedstrijden in de Belgische competitie, ook vorige week tegen hekkensluiter Dender, won blauw-zwart met het kleinste verschil. Ook bij Club Brugge beseffen ze dat het eens beter moet. 

