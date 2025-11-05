Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

Club Brugge speelde een dijk van een wedstrijd tegen Barcelona. De blauw-zwarte garde had heel weinig balbezit, maar eens het de bal had, ging het razendsnel vooruit. Met wederom de beste speler op de Belgische velden in een hoofdrol.

Over wie anders dan Hans Vanaken kunnen we het hebben? Ja, Carlos Forbs gaf een assist en scoorde een goal, maar het tussenstation bij alle acties - ook bij die twee - was Vanaken.

Siim tussen de lijnen spelend zoals we van hem gewend zijn, bal bijhouden als het moet, in één tijd spelend als het kon. Of het nu Dender of Barcelona is, de nummer 20 van Club behoudt altijd de rust en het overzicht.

Na de wedstrijd tegen Bayern München bewierookte Vincent Kompany hem nog. Ook Hansi Flick zal hem nu wel kennen, al zal hij dat in de voorbereidingsanalyses ook wel benadrukt hebben. En toch vindt Vanaken elke keer een manier om zijn stempel op een match te drukken.

Geweldige assist

Het is bijwijlen indrukwekkend om te zien. Hij zette zelfs een bruggetje bij Casado. Dat is die nog maar weinig overkomen in de Spaanse competitie. Hij voerde het plan van Nicky Hayen tot in de puntjes uit.





Club wou de bal niet, ze wilden enkel de diepte zoeken. Bij balverlies mocht Barça op het middenveld tikken, maar eens in het laatste derde werd de man in balbezit opgevangen door twee man en werden de passlijnen afgebroken. Vanaken dirigeerde de tactiek als verlengstuk van zijn coach op het veld.

En dan moest het beste nog komen, want nadat Yamal op geweldige manier de 2-2 had gescoord, stuurde Vanaken met een geweldige pass Forbs weg richting Szczesny en die liet hem voor de derde keer kansloos. Twee goals en een assist en toch was Vanaken de meest bepalende speler op hetveld. Je moet het maar doen.