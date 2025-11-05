Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Jan Breydel
| Reageer
Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge speelde een dijk van een wedstrijd tegen Barcelona. De blauw-zwarte garde had heel weinig balbezit, maar eens het de bal had, ging het razendsnel vooruit. Met wederom de beste speler op de Belgische velden in een hoofdrol.

Over wie anders dan Hans Vanaken kunnen we het hebben? Ja, Carlos Forbs gaf een assist en scoorde een goal, maar het tussenstation bij alle acties - ook bij die twee - was Vanaken. 

Siim tussen de lijnen spelend zoals we van hem gewend zijn, bal bijhouden als het moet, in één tijd spelend als het kon. Of het nu Dender of Barcelona is, de nummer 20 van Club behoudt altijd de rust en het overzicht.

Na de wedstrijd tegen Bayern München bewierookte Vincent Kompany hem nog. Ook Hansi Flick zal hem nu wel kennen, al zal hij dat in de voorbereidingsanalyses ook wel benadrukt hebben. En toch vindt Vanaken elke keer een manier om zijn stempel op een match te drukken.

Geweldige assist

Het is bijwijlen indrukwekkend om te zien. Hij zette zelfs een bruggetje bij Casado. Dat is die nog maar weinig overkomen in de Spaanse competitie. Hij voerde het plan van Nicky Hayen tot in de puntjes uit.

Club wou de bal niet, ze wilden enkel de diepte zoeken. Bij balverlies mocht Barça op het middenveld tikken, maar eens in het laatste derde werd de man in balbezit opgevangen door twee man en werden de passlijnen afgebroken. Vanaken dirigeerde de tactiek als verlengstuk van zijn coach op het veld.

En dan moest het beste nog komen, want nadat Yamal op geweldige manier de 2-2 had gescoord, stuurde Vanaken met een geweldige pass Forbs weg richting Szczesny en die liet hem voor de derde keer kansloos. Twee goals en een assist en toch was Vanaken de meest bepalende speler op hetveld. Je moet het maar doen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Barcelona
Hans Vanaken

Meer nieuws

Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over Reactie

Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over

23:44
4
Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd" Reactie

Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd"

23:36
🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in

🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in

22:57
🎥 De Lijn weigert supporters te vervoeren na zwaar incident voor de match Club Brugge-Barcelona

🎥 De Lijn weigert supporters te vervoeren na zwaar incident voor de match Club Brugge-Barcelona

22:46
Rondje op het Kampioenenbal: Doku is beslissend, De Ketelaere mist strafschop (zonder erg)

Rondje op het Kampioenenbal: Doku is beslissend, De Ketelaere mist strafschop (zonder erg)

23:00
🎥 Rik Verheye gaat Anderlecht achterna met Sporting Hasselt en verwent supporters met lichtshow

🎥 Rik Verheye gaat Anderlecht achterna met Sporting Hasselt en verwent supporters met lichtshow

23:30
Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld

Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld

21:40
6
Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

22:30
Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden'

Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden'

22:00
1
📷 Hoe mooi is dit? Jordan Pickford laat zoon veld betreden in shirt van Everton én favoriete club

📷 Hoe mooi is dit? Jordan Pickford laat zoon veld betreden in shirt van Everton én favoriete club

21:20
Wat als DAZN de stekker eruit zal trekken? Dan is dit het (mogelijke) gevolg voor de portefeuille van de fans

Wat als DAZN de stekker eruit zal trekken? Dan is dit het (mogelijke) gevolg voor de portefeuille van de fans

21:00
1
Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

15:30
6
🎥 Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand (met beelden!)

🎥 Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand (met beelden!)

20:20
5
Filip Joos zéér streng: "Als je het niet tegen Vanaken durft, moet je het bij Gent niet doen"

Filip Joos zéér streng: "Als je het niet tegen Vanaken durft, moet je het bij Gent niet doen"

17:40
Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

14:20
Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12

Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12

17:20
13
Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld

Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld

18:00
Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler

Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler

11:40
9
OFFICIEEL: Amper drie maanden na zijn vertrek bij RAEC Mons gaat Emilio Ferrera bij Brusselse club aan de slag

OFFICIEEL: Amper drie maanden na zijn vertrek bij RAEC Mons gaat Emilio Ferrera bij Brusselse club aan de slag

20:40
Franky Van der Elst steelt de show met 'liefdesbrief' voor Barça-coach Flick: "Zijn reactie deed mij wel iets"

Franky Van der Elst steelt de show met 'liefdesbrief' voor Barça-coach Flick: "Zijn reactie deed mij wel iets"

11:20
1
'Het verdict is gekend en het is héél slecht nieuws voor Hakimi, PSG en... Marokko'

'Het verdict is gekend en het is héél slecht nieuws voor Hakimi, PSG en... Marokko'

19:20
Schmeichel in disguise? Lammens liep Peter Schmeichel al tegen het lijf en onthult wat hij tegen hem zei

Schmeichel in disguise? Lammens liep Peter Schmeichel al tegen het lijf en onthult wat hij tegen hem zei

20:00
LIVE Club Brugge-Barcelona: Kan blauw-zwart stunten tegen Yamal en co?

LIVE Club Brugge-Barcelona: Kan blauw-zwart stunten tegen Yamal en co?

10:15
Olivier Renard moét deze puinhoop bij Anderlecht deze winter opruimen om... ook eigen hachje te redden

Olivier Renard moét deze puinhoop bij Anderlecht deze winter opruimen om... ook eigen hachje te redden

19:40
De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

13:10
1
Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn"

Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn"

19:00
1
Van de Premier League naar ... Dender, en dat om het WK veilig te stellen

Van de Premier League naar ... Dender, en dat om het WK veilig te stellen

18:40
Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos"

Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos"

18:20
1
Opvallende actie in Charleroi: supporters mogen het volgende officiële shirt ontwerpen

Opvallende actie in Charleroi: supporters mogen het volgende officiële shirt ontwerpen

17:30
Barcelona-coach Hansi Flick waarschuwt zijn troepen voor clash met Club Brugge

Barcelona-coach Hansi Flick waarschuwt zijn troepen voor clash met Club Brugge

08:00
📷 Rode Duivels kleuren opnieuw rood: dit is het opvallende nieuwe truitje van de Belgische elftallen

📷 Rode Duivels kleuren opnieuw rood: dit is het opvallende nieuwe truitje van de Belgische elftallen

17:00
3
Je krijgt het niet uitgelegd, maar onfortuinlijke speler van Union SG probeert het wel

Je krijgt het niet uitgelegd, maar onfortuinlijke speler van Union SG probeert het wel

16:00
DONE DEAL: Anderlecht (en Silvio Proto) halen eerste grote slag binnen

DONE DEAL: Anderlecht (en Silvio Proto) halen eerste grote slag binnen

16:30
Seiji Kimura maakt indruk bij KVC Westerlo: "Ik hoop hier een completere speler te worden"

Seiji Kimura maakt indruk bij KVC Westerlo: "Ik hoop hier een completere speler te worden"

15:15
De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs

De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs

15:00
2
Niemand wordt gespaard: drone-situatie heeft ook stevige impact op Union SG

Niemand wordt gespaard: drone-situatie heeft ook stevige impact op Union SG

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 4-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 2-2 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 1-0 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 2-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 0-3 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 3-3 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 0-1 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over Nelvafrel Nelvafrel over Club Brugge - Barcelona: 3-3 My-T Vekkie My-T Vekkie over Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12 Ybkersca Ybkersca over Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld 1872 1872 over Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn" Jasperd Jasperd over Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos" Swakke25 Swakke25 over Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden' CringeMedia CringeMedia over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal" CringeMedia CringeMedia over CL-resultaten: Bayern zet waanzinnige reeks voort, Liverpool klopt Real ondanks geweldige Courtois Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved