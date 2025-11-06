Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

Club Brugge pakte een knap 3-3-gelijkspel tegen FC Barcelona, maar de ontknoping bleef nazinderen. De winnende treffer van Romeo Vermant werd afgekeurd na tussenkomst van de VAR, wat voor hevige discussie zorgde.

Club Brugge speelde woensdagavond 3-3 gelijk tegen FC Barcelona, maar er zat meer in. Romeo Vermant scoorde de 4-3 in extremis, maar de VAR stak er een stokje voor en keurde de goal af.

Er was veel discussie over, want er was wel contact tussen Vermant en Barça-doelman Wojciech Szczęsny. Ex-scheidsrechter Tim Pots liet zich bij Het Laatste Nieuws uit over de fase van het afgekeurde doelpunt.

"Er wordt altijd gekeken naar het veroveren van de bal. En of dat correct gebeurd is - bij fases op het middenveld is dat ook zo. Bij het veroveren raakt Vermant geen bal, maar het linkerbeen van de doelman. Het is dus een overtreding", klinkt het bij Pots.

Er was een overtreding volgens Tim Pots

Maar de goal werd wel eerste goedgekeurd. Kwam de VAR dan terecht tussen, bij een 'clear and obvious error'? "Had Vermant de bal gespeeld bij zijn tackle, dan was de VAR niet tussengekomen. Eerst de bal en dan de man, dat hadden ze misschien nog getolereerd. Het probleem is dat hij wild inkomt, de bal wil blokkeren en die niet raakt. En vervolgens wel de doelman raakt."





"Bij ons zou zoiets nog kunnen passeren. Omdat er soms maar vijf of zes camera’s aanwezig zijn. Niet in de Champions League, waar de beelden uitstekend zijn. Er zijn veel meer high speed camera’s. De herhalingsbeelden in slow motion zijn nog steeds haarscherp. Het klopt dat de keeper snel ging liggen om de overtreding te accentueren. Szczesny zag wat er ging gebeuren. Maar goed, de overtreding was er wel", besluit Pots.