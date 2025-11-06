VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Stuart Attwell stond opnieuw in het middelpunt van de aandacht na de afgekeurde 4-3 van Romeo Vermant tegen Barcelona. De Engelse videoref is het gewoon om onder vuur te liggen. Zijn naam duikt immers al jaren op bij discutabele beslissingen, zowel in de Premier League als internationaal.

Begin dit seizoen kwam hij al onder vuur bij Arsenal, dat hem na een omstreden match tegen Newcastle “een schande” noemde. Ook tijdens het EK 2024 zorgde hij voor opschudding toen hij als VAR het doelpunt van Xavi Simons tegen Frankrijk afkeurde, tot groot ongenoegen van Ronald Koeman.

Vincent Kompany kent Attwell ook maar al te goed. Toen hij nog coach was van Burnley, verloor zijn ploeg door enkele betwiste beslissingen tegen Aston Villa. Kompany sprak toen van “een gebrek aan consistentie”.

Kompany boos en een spookdoelpunt

Attwell raakte bovendien in opspraak na een duel tussen Everton en Nottingham Forest, waar drie discutabele VAR-beslissingen tegen Forest vielen. De club insinueerde zelfs dat Attwell fan was van concurrent Luton Town, wat hen een stevige boete opleverde.

Zijn reputatie gaat ver terug. In 2008 floot hij een spookdoelpunt in Watford-Reading, een van de meest beruchte momenten uit de Engelse scheidsrechtersgeschiedenis. Toch kreeg hij later eerherstel en leidde hij zelfs de FA Cup-finale.

Maar telkens als Stuart Attwell aan het werk is, lijkt het voetbal meer over de VAR-discussie te gaan dan over het spel zelf. Dat was tegen Club Brugge niet anders.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Barcelona

Meer nieuws

Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24 Analyse

Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24

17:15
1
Romeo Vermant bezorgt Barcelona nieuwe opdoffer na gelijkspel

Romeo Vermant bezorgt Barcelona nieuwe opdoffer na gelijkspel

16:29
Celtic heeft beslist: 'Schotse topclub kiest tussen Hayen en voormalige assistent van... Club Brugge'

Celtic heeft beslist: 'Schotse topclub kiest tussen Hayen en voormalige assistent van... Club Brugge'

19:40
'Milan wil loon verdubbelen, maar Saelemaekers zijn eisen zijn héél pittig'

'Milan wil loon verdubbelen, maar Saelemaekers zijn eisen zijn héél pittig'

20:00
"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

14:20
6
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

13:30
3
Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys Reactie

Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys

13:15
Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

12:40
23
Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

12:20
8
Zulte Waregem kan weer helemaal rekenen op steunpilaar

Zulte Waregem kan weer helemaal rekenen op steunpilaar

19:30
In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça

In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça

12:00
4
Cristiano Ronaldo verrast door aankondiging te doen over pensioen én laat ons meekijken in zijn toekomst

Cristiano Ronaldo verrast door aankondiging te doen over pensioen én laat ons meekijken in zijn toekomst

19:20
Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies

Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies

11:20
4
Hans Vanaken kan tegen Anderlecht - alweer - geschiedenis schrijven

Hans Vanaken kan tegen Anderlecht - alweer - geschiedenis schrijven

18:20
"Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge

"Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge

11:00
5
Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje Analyse

Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje

18:40
1
🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans

🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans

10:00
56
Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham

Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham

17:00
Pijnlijk: Barcelona-speler loopt gebroken neus op na duel met Vermant

Pijnlijk: Barcelona-speler loopt gebroken neus op na duel met Vermant

09:30
2
Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal Reactie

Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal

08:45
9
"Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan

"Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan

09:00
17
Jeugdproduct Beerschot en doorgebroken bij Gent, maar... "Bericht van de Belgische bond zelfs niet opengedaan"

Jeugdproduct Beerschot en doorgebroken bij Gent, maar... "Bericht van de Belgische bond zelfs niet opengedaan"

18:00
Spaanse kranten zijn genadeloos en gaan helemaal los na Club-Barça

Spaanse kranten zijn genadeloos en gaan helemaal los na Club-Barça

08:40
8
Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

17:41
We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League Analyse

We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League

14:40
FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

17:20
Ajax neemt "pijnlijke" beslissing na slechte seizoensstart: crisis op hoogtepunt

Ajax neemt "pijnlijke" beslissing na slechte seizoensstart: crisis op hoogtepunt

17:07
Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over

Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over

07:21
27
Anderlecht ziet definitief af van komst voormalig toptalent

Anderlecht ziet definitief af van komst voormalig toptalent

16:00
De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken Analyse

De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken

15:00
1
Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten

Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten

15:30
Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over Reactie

Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over

23:44
12
🎥 Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd" Reactie

🎥 Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd"

23:36
Nicky Hayen glundert van trots: "Nieuwe pagina aan ons boek met historische prestaties" Reactie

Nicky Hayen glundert van trots: "Nieuwe pagina aan ons boek met historische prestaties"

05:30
2
Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

23:20
4
Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 4-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 2-2 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 1-0 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 2-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 0-3 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 3-3 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 0-1 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

lucas lucas over "De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben? FC BRUGES FC BRUGES over Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24 FC BRUGES FC BRUGES over Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie Standard 2.0 Standard 2.0 over Rudi Garcia gaat er ongetwijfeld rekening mee houden: Rode Duivel allerlaatste en in de problemen The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk JaKu JaKu over Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt" DINAMO ZAGREB DINAMO ZAGREB over "Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp zit op een kantelpunt: krijgt Stef Wils zijn allerlaatste kans? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved