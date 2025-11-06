VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie

Stuart Attwell stond opnieuw in het middelpunt van de aandacht na de afgekeurde 4-3 van Romeo Vermant tegen Barcelona. De Engelse videoref is het gewoon om onder vuur te liggen. Zijn naam duikt immers al jaren op bij discutabele beslissingen, zowel in de Premier League als internationaal.

Begin dit seizoen kwam hij al onder vuur bij Arsenal, dat hem na een omstreden match tegen Newcastle “een schande” noemde. Ook tijdens het EK 2024 zorgde hij voor opschudding toen hij als VAR het doelpunt van Xavi Simons tegen Frankrijk afkeurde, tot groot ongenoegen van Ronald Koeman.

Vincent Kompany kent Attwell ook maar al te goed. Toen hij nog coach was van Burnley, verloor zijn ploeg door enkele betwiste beslissingen tegen Aston Villa. Kompany sprak toen van “een gebrek aan consistentie”.

Kompany boos en een spookdoelpunt

Attwell raakte bovendien in opspraak na een duel tussen Everton en Nottingham Forest, waar drie discutabele VAR-beslissingen tegen Forest vielen. De club insinueerde zelfs dat Attwell fan was van concurrent Luton Town, wat hen een stevige boete opleverde.

Zijn reputatie gaat ver terug. In 2008 floot hij een spookdoelpunt in Watford-Reading, een van de meest beruchte momenten uit de Engelse scheidsrechtersgeschiedenis. Toch kreeg hij later eerherstel en leidde hij zelfs de FA Cup-finale.





Maar telkens als Stuart Attwell aan het werk is, lijkt het voetbal meer over de VAR-discussie te gaan dan over het spel zelf. Dat was tegen Club Brugge niet anders.