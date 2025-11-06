🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans

Lamine Yamal kreeg bij zijn bezoek aan Jan Breydel heel wat boegeroep te verwerken. Het 18-jarige supertalent reageerde echter koel, scoorde en vierde uitbundig richting het Brugse publiek.

Lamine Yamal is nog steeds het grootste voetbaltalent ter wereld, maar werd niet met open armen onthaald in het Jan Breydelstadion. De Spaanse winger werd op fluitconcerten getrakteerd.

Al vanaf het begin werd hij op de korrel genomen door het thuispubliek. De winger speelde uiteindelijk wel een goede wedstrijd, maar hij kon Barça de drie punten niet bezorgen.

Bij zijn doelpunt vierde hij met een kus richting vader Mounir. Die daagde het thuispubliek op zijn eigen manier wat uit. Na afloop reageerde Yamal zelf op het gefluit.

Een kusje van Lamine Yamal voor de Club-fans

"Als ze me uitfluiten, dan is dat omdat ik een belangrijke speler ben", zei het 18-jarige talent bij VTM. "Als ik een andere speler was, zouden ze dat niet doen. Maar beetje bij beetje is het boegeroep afgenomen."





In de slotfase werd de 4-3 van Romeo Vermant afgekeurd. Yamal vond het nodig om nadien een kusje te gooien richting de Club-fans, nadat Barça 3-3 gelijkspeelde op Jan Breydel. Opvallend.