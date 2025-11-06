"Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge

Met twee assists tegen Club Brugge op zijn naam verscheen Fermín López na het 3-3 gelijkspel voor onze microfoon. Hij was duidelijk teleurgesteld.

De aanvallende middenvelder was uiteraard ontgoocheld na het resultaat. "Het voelt gewoon slecht. Het was een bijzondere wedstrijd. We wisten hoe zij spelen, één-tegen-één over het hele veld, maar we hebben daar niet goed op gereageerd."

"Dit gelijkspel helpt ons totaal niet, en we moeten in eigen boezem kijken. Defensief waren we niet op niveau. Ze maken drie goals tegen ons, en dan blijft er uiteindelijk een bittere nasmaak over", gaat Fermin Lopez verder.

Fermin Lopez spreekt van een collectieve mislukking

Hij weet dat Barça meer moest brengen. "Ja, we hebben alles geprobeerd en uiteindelijk nog gelijkgemaakt, maar we wilden winnen. We zijn Barça, we hadden meer moeten doen om deze match te winnen."

Daarbij wilde hij niemand individueel met de vinger wijzen. "Je moet niet één iemand eruit pikken. Dit is een collectieve mislukking. We hebben allemaal fouten gemaakt en we moeten die samen rechtzetten. Samenblijven en focussen op de volgende match."





Over de defensieve kwetsbaarheid was hij duidelijk. "Dit soort dingen kunnen gebeuren. Maar over het geheel genomen waren we achterin gewoon niet goed genoeg. Wanneer Brugge versnelde, scoorden ze. We moeten samen sterk blijven en blijven werken. Deze match moeten we achter ons laten. De pagina omdraaien en vooruitkijken", besluit Fermín López.