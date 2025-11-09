Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

Club Brugge heeft na vier speeldagen in de League Phase van de Champions League vier punten verzameld. Daarmee blijft de ploeg in de running voor een plaats bij de eerste 24, wat recht geeft op deelname aan de barrages. De kans op rechtstreekse kwalificatie is echter bijzonder klein.

Statistische inschatting na vier duels

Volgens het databureau Football Meets Data bedraagt de kans dat Club Brugge zich rechtstreeks plaatst voor de volgende ronde slechts 2%. Enkel de top acht van het klassement mag zonder tussenronde door.

Club mikt dan ook op een plaats in de top 24, zoals vorig seizoen. De overwinning tegen Monaco op speeldag één was een opsteker, maar de nederlagen tegen Atalanta en Bayern München temperden het optimisme.

Het gelijkspel tegen Barcelona leverde één punt op. Ondanks het stuntgehalte van die prestatie, blijft de impact op de rangschikking beperkt. Club Brugge staat momenteel op plaats 22. Voor de wedstrijd tegen Barça bedroeg de kwalificatiekans nog 67%, na het duel steeg die licht naar 70%.

Lagere drempel dan vorig seizoen

Opvallend is dat de grens om de top 24 te halen dit seizoen lager ligt dan vorig jaar. Toen waren minstens elf punten nodig, nu lijkt de lat rond negen à tien punten te liggen. Dat komt door het hogere aantal gelijke spelen in de huidige League Phase. Club Brugge zou met zes bijkomende punten normaal gezien voldoende hebben om door te stoten.

De resterende wedstrijden zijn echter niet van de minste. Club moet nog op bezoek bij Sporting en Kairat Almaty, en ontvangt Arsenal en Marseille in eigen huis. Elk van die duels wordt als zwaar ingeschat, waardoor de marge op fouten klein blijft. De ploeg zal in de resterende vier wedstrijden minstens twee zeges moeten boeken om de top 24 veilig te stellen.