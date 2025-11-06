"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

Carlos Forbs had woensdagavond niet alleen Barcelona tegenover zich, maar ook - figuurlijk dan toch - Valentijn Driessen. De Nederlandse journalist was de voorbije maanden bijzonder kritisch voor de jonge Portugees en noemde hem zelfs "de grootste miskoop ooit van Club Brugge."

Na zijn twee doelpunten en een assist tegen de Catalaanse grootmacht klinkt die uitspraak plots een stuk minder overtuigend. Forbs speelde in de 3-3 een hoofdrol met zijn snelheid, infiltraties en lef in de zestien. De flankaanvaller, die in Nederland nog werd weggezet als te wild en ongericht, maakte tegen Barcelona het verschil in precies die fases waarin Club ruimte vond. De hoge verdediging van de Catalanen had er geen antwoord op.

Driessen zal er ongetwijfeld zijn verklaring voor hebben - misschien dat het “gewoon een goede dag” was of dat Barcelona “niet op volle kracht speelde.” Maar wie de match zag, weet beter. Dit was niet zomaar toeval, dit was een speler die duidelijk stappen heeft gezet en het vertrouwen van zijn coach volop terugbetaalt.

Bejubeld in Brugge

Bij Club Brugge zullen ze er vooral om glimlachen. De kritiek van buitenaf lijkt Forbs alleen maar extra te motiveren. Waar hij in Amsterdam nog met twijfel bekeken werd, voelt hij zich in Brugge zichtbaar bevrijd. De fans zingen zijn naam, de cijfers spreken voor zich en de glimlach is terug.

Het is nog te vroeg om van een sensatie te spreken, maar zijn Europese prestatie was wel een stevige boodschap. Tegen Barcelona uitblinken, dat is niet niets, zeker niet voor iemand die zogezegd zou mislukken.





Of Valentijn Driessen zijn oordeel nu bijstelt? Waarschijnlijk niet meteen. Maar mocht Forbs dit niveau vasthouden, dan wordt die “miskoop van zes miljoen” stilaan een van de betere zaken die Club de laatste jaren heeft gedaan.