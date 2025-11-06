Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies

Barça had deze Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge zomaar kunnen verliezen. Het afkeuren van de goal van Vermant heeft de ploeg van Hansi Flick gered.

FC Barcelona ontsnapte maar net aan een nederlaag tegen Club Brugge. Ondanks het 3-3-gelijkspel bleef Hansi Flick opvallend rustig tijdens de persconferentie. De Duitse trainer had duidelijk meer verwacht van zijn ploeg.

De tactiek van Nicky Hayen werkte

"Voor ons draait het om intensiteit wanneer we zónder bal zijn", legde Flick uit. "We moeten alerter zijn als de tegenstander snel speelt, met één of twee tikjes. Dat gaat niet alleen over de verdediging, maar over het hele team, ook het middenveld."

Flick gaf toe dat Barça zijn pressing moet terugvinden. "Het is een probleem van de hele ploeg. We moeten opnieuw druk zetten zoals vroeger. Daar werken we aan en daar ligt onze focus."

Toch is de coach niet van plan zijn stijl om te gooien. "Ik ben geen trainer die van de ene dag op de andere alles verandert. We willen spelen volgens onze eigen identiteit. We willen niet laag blokken en dan met een counter 1-0 winnen", benadrukte hij.





"3-3 is niet het beste resultaat, maar we hebben wel telkens gereageerd na een tegendoelpunt, en dat is positief", besloot Flick. Zondag spelen de Catalanen op verplaatsing bij Celta de Vigo. Kunnen ze daar opnieuw aanknopen met een zege?