Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

De brand op een supportersbus van FC Barcelona blijft nazinderen in Brugge. Na het incident van gisteravond, waarbij een bus van De Lijn vuur vatte door vermoedelijk afgestoken pyrotechniek, hebben de chauffeurs beslist geen supportersritten meer uit te voeren bij speciale voetbalwedstrijden.

De beslissing komt er uit veiligheidsoverwegingen, zegt de socialistische vakbond ACOD. “Onze mensen voelen zich niet meer veilig", verklaart vakbondsvertegenwoordiger Petra De Poorter bij VRT. “We hebben dit probleem al meermaals aangekaart. Er waren in het verleden al gevallen van vandalisme en agressie, maar de brand van gisteren was er te veel aan. Dat was het breekpunt.”

De Poorter benadrukt dat de veiligheid van de chauffeurs niet gegarandeerd kan worden. “De politie kan ons wel begeleiden in het verkeer, maar op de bus zelf is er geen toezicht. Wanneer supporters vuurwerk of Bengaals vuur bij zich hebben, kan dat levensgevaarlijk zijn. We willen niet dat zoiets nog eens gebeurt.”

Onaanvaardbaar

De chauffeurs leggen het openbaar vervoer niet volledig stil, maar weigeren enkel nog om pendeldiensten te verzorgen rond voetbalwedstrijden. “We staken dus niet", zegt De Poorter. “Maar we willen niet langer het risico lopen dat onze mensen opnieuw in gevaar komen. Bovendien hebben we door de brand een bus minder voor de dagelijkse ritten, en dat is onaanvaardbaar.”

Het incident gebeurde gisteren op weg naar het Jan Breydelstadion, waar Club Brugge en FC Barcelona elkaar troffen in de Champions League.





De vermoedelijke dader, een Barça-supporter met pyrotechnisch materiaal, werd opgepakt. De Lijn zette toen nog snel vervangbussen in, maar dat zal in de toekomst niet meer gebeuren zolang er geen garanties op veiligheid zijn.