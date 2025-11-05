Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over

Club Brugge pakte thuis een puntje tegen FC Barcelona, maar er had misschien wel meer in gezeten. In het slot werd een penalty van Club nog teruggedraaid en de winning goal van Vermant afgekeurd.

Drie keer kwam Club Brugge op voorsprong tegen FC Barcelona, maar het moest ook drie keer de gelijkmaker slikken. Carlos Forbs was wel een gesel voor de verdediging van Barça, de Portugees scoorde twee keer.

"Met Forbs hebben wij een enorm wapen", zei Vanaken over de pijlsnelle Portugees. "Als hij de ruimte krijgt, is dat zeker een enorm wapen. Hij heeft ruimte gekregen en was bij alle doelpunten betrokken", zei de kapitein van Club.

Vanaken begrijpt beslissing van scheidsrechter over penalty en afkeurde goal

Club Brugge kreeg in het slot nog twee enorme kansen om toch de drie punten thuis te houden. Na een tik van Baldé op Forbs ging de bal op de stip, maar Club kreeg uiteindelijk geen penalty. Ook de winning goal van Vermant werd na een fout op Szczesny afgekeurd.

Vanaken begreep die twee beslissingen wel. "Bij het doelpunt van Vermant wist ik meteen dat de scheidsrechter het doelpunt ging afkeuren. Dat was een juiste beslissing. Ook de fout op Forbs was geen penalty", stelde Vanaken.





"Maar ook tegen Monaco en Atalanta kregen we geen strafschap. Soms mag het ook eens in ons voordeel zijn. Voor hetzelfde geld scoren we nog eens en dan winnen we hier gewoon nog."