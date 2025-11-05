Reactie 🎥 Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Jan Breydel
| Reageer
🎥 Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft woensdagavond voor een heuse stunt gezorgd in de Champions League. De Belgische kampioen hield grootmacht FC Barcelona op 3-3 in een spectaculaire partij in het Jan Breydelstadion. Brandon Mechele sprak na afloop met trots over de prestatie van zijn ploeg.

“Het was leuk en leerrijk", klonk het bij de verdediger. “We hebben een heel goeie wedstrijd gespeeld. We wisten waar de ruimtes lagen, en daar hebben we gebruik van gemaakt. Barcelona stond hoog, dus er lag veel ruimte in hun rug en dat hebben we optimaal benut.”

Tactisch zat het goed bij Club Brugge

Toch wist Mechele dat het gevaar van de Catalanen nooit ver weg was. “Aanvallend hebben zij natuurlijk enorm veel kwaliteit. Ze kunnen uit het niets het verschil maken. Maar vandaag hebben we het hen heel moeilijk gemaakt. Het was een leuke match om in te staan.”

Ook tactisch zat het goed bij blauw-zwart. “We hadden meer zekerheden ingebouwd", legde Mechele uit. “We gingen niet overal één tegen één, maar gaven elkaar meer rugdekking. Zo hebben we vorig jaar ook veel succes geboekt. Vandaag was het weer een dikke pluim voor iedereen. Iedereen heeft z’n taak perfect uitgevoerd.”

Dat Club ondanks een sterke prestatie niet won, liet toch een kleine bittere nasmaak. “Jammer dat we de  3-2 niet hebben kunnen vasthouden", zuchtte Mechele. “Tegen ploegen als Barcelona moet je altijd alert blijven. Ze hebben niet veel ruimte nodig om gevaarlijk te worden.”

Elk punt telt

De verdediger genoot echter ook van het duel met de wereldsterren. “Het is een klasse apart, dat niveau. Onze flanken hebben fantastisch gespeeld. En ja, het is indrukwekkend om tegen zulke spelers te staan. Bij die 2-2 zag je het: het ging gewoon razendsnel. Dat is het verschil met onze competitie.”

Tot slot keek Mechele vooruit met vertrouwen. “Europese wedstrijden zijn altijd speciaal. We vonden de ruimtes, gebruikten ze goed, en dat leverde gevaar op. Niemand verwacht dat we punten pakken tegen zulke teams, dus dit is een bonus. Elk punt telt in deze groep, zeker als het tegen Barcelona is.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Barcelona
Brandon Mechele

Meer nieuws

"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

14:20
Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys Reactie

Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys

13:15
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

13:30
3
Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

12:40
7
Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

12:20
7
We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League Analyse

We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League

14:40
In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça

In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça

12:00
3
Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies

Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies

11:20
4
"Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge

"Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge

11:00
2
🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans

🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans

10:00
43
Pijnlijk: Barcelona-speler loopt gebroken neus op na duel met Vermant

Pijnlijk: Barcelona-speler loopt gebroken neus op na duel met Vermant

09:30
2
Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal Reactie

Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal

08:45
8
"Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan

"Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan

09:00
16
Spaanse kranten zijn genadeloos en gaan helemaal los na Club-Barça

Spaanse kranten zijn genadeloos en gaan helemaal los na Club-Barça

08:40
8
Dender-spits verrast met opvallende onthulling: "Vincent Kompany wou me naar Anderlecht halen"

Dender-spits verrast met opvallende onthulling: "Vincent Kompany wou me naar Anderlecht halen"

14:30
Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over

Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over

07:21
26
Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over Reactie

Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over

23:44
12
Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

14:00
Nicky Hayen glundert van trots: "Nieuwe pagina aan ons boek met historische prestaties" Reactie

Nicky Hayen glundert van trots: "Nieuwe pagina aan ons boek met historische prestaties"

05:30
2
Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

23:20
4
🎥 De Lijn weigert supporters te vervoeren na zwaar incident voor de match Club Brugge-Barcelona

🎥 De Lijn weigert supporters te vervoeren na zwaar incident voor de match Club Brugge-Barcelona

22:46
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 14: Anderlecht-Club Brugge krijgt Champions League-ref

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 14: Anderlecht-Club Brugge krijgt Champions League-ref

13:00
🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in

🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in

22:57
Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV

Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV

13:50
2
"Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op?

"Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op?

12:50
Hoe de woorden van Sam Baro een enorme impact kunnen hebben op ... Royal Antwerp FC

Hoe de woorden van Sam Baro een enorme impact kunnen hebben op ... Royal Antwerp FC

11:40
6
Antwerp zit op een kantelpunt: krijgt Stef Wils zijn allerlaatste kans?

Antwerp zit op een kantelpunt: krijgt Stef Wils zijn allerlaatste kans?

10:30
3
Sportief directeur van Manchester United praat voor het eerst openlijk over transfer van Senne Lammens

Sportief directeur van Manchester United praat voor het eerst openlijk over transfer van Senne Lammens

07:00
2
"Hij kan maar niet fit blijven": Rode Duivel Roméo Lavia opnieuw geblesseerd, coach reageert duidelijk

"Hij kan maar niet fit blijven": Rode Duivel Roméo Lavia opnieuw geblesseerd, coach reageert duidelijk

07:40
Eerste echte domper voor Nathan Ngoy (ex-Standard) bij Lille

Eerste echte domper voor Nathan Ngoy (ex-Standard) bij Lille

08:20
ONTHULD: Club Brugge moést Meunier voor spotprijs naar PSG laten vertrekken en... trok er de nodige lessen uit

ONTHULD: Club Brugge moést Meunier voor spotprijs naar PSG laten vertrekken en... trok er de nodige lessen uit

06:30
3
"Als we écht moeten kiezen welke match we willen winnen...": Genk-coach Fink moet knopen doorhakken

"Als we écht moeten kiezen welke match we willen winnen...": Genk-coach Fink moet knopen doorhakken

08:00
3
Rondje op het Kampioenenbal: Doku is beslissend, De Ketelaere mist strafschop (zonder erg)

Rondje op het Kampioenenbal: Doku is beslissend, De Ketelaere mist strafschop (zonder erg)

23:00
🎥 Rik Verheye gaat Anderlecht achterna met Sporting Hasselt en verwent supporters met lichtshow

🎥 Rik Verheye gaat Anderlecht achterna met Sporting Hasselt en verwent supporters met lichtshow

23:30
Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld

Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld

21:40
10
Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 4-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 2-2 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 1-0 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 2-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 0-3 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 3-3 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 0-1 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Snoek Snoek over In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça patje teppers patje teppers over Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over filip.dhose filip.dhose over Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal filip.dhose filip.dhose over Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar" wolfskin wolfskin over Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt" Timmy89 Timmy89 over Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies FCBalto FCBalto over Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over 🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans Real09 Real09 over Spaanse kranten zijn genadeloos en gaan helemaal los na Club-Barça Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved