"Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan

Het afgekeurde doelpunt van Romeo Vermant tegen FC Barcelona zorgt voor veel discussie. Analisten en ex-spelers moeien zich ermee.

De avond was bijna perfect voor Club Brugge. In de 90e+4 minuut dacht Roméo Vermant zijn ploeg de overwinning te bezorgen tegen Barça in de Champions League. Maar na enkele seconden wachten vroeg de VAR aan de scheidsrechter om de fase opnieuw te bekijken. Het doelpunt van 4-3 werd uiteindelijk afgekeurd…

In de fase verovede Vermant de bal bij doelman Szczęsny en scoorde daarna. De scheidsrechter oordeelde eerst dat het een geldig doelpunt was, maar veranderde van mening nadat hij de beelden had herbekeken. Veel mensen vinden dat het contact minimaal was en dat de doelman overdreven reageerde om de fout mee te krijgen.

Het Brugse publiek slikte de beslissing niet. Het gefluit bleef nog lang na het laatste fluitsignaal hoorbaar. Op sociale media spreken supporters van diefstal.

Club Brugge bestolen?

Zelfs oud-spelers reageren. Marco van Basten, een legende van het Nederlandse voetbal, nam het op voor Club. "Brugge is vanavond bestolen. Vermant maakt geen fout, hij raakt Szczęsny niet eens. Het is de doelman die overdrijft."





🚨🚨🎙️| Marco Van Basten: “Club Brugge were ROBBED tonight, their 4th goal should actually stand!"



“He doesn’t make a foul on Szczęsny. He didn't even touch him. It’s Szczęsny himself who made it look like a foul, but it wasn’t a foul." pic.twitter.com/JNaLPBZhtN — CentreGoals. (@centregoals) November 5, 2025

De wedstrijd eindigde dus op een 3-3 gelijkspel, al zat er dus wel meer in voor Club. Zo zullen er gemengde gevoelens heersen, maar vooral trotsheid.