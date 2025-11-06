Hans Vanaken kan tegen Anderlecht - alweer - geschiedenis schrijven

Hans Vanaken is opnieuw in een uitstekende vorm bij Club Brugge. Tegen Barça was hij de spil in het aanvalsspel van Blauw-Zwart, en dat in zijn honderdste wedstrijd in Europa. Zondag zou hij nog wat meer geschiedenis kunnen schrijven tegen aartsrivaal Anderlecht.

De wedstrijd van woensdagavond tegen FC Barcelona heeft nog maar eens bewezen dat Hans Vanaken een van de besten is in het Belgische voetbal. De Rode Duivel was betrokken bij zowat alle goede acties van de thuisploeg tegen een wankele Catalaanse verdediging.

Vanaken vierde tegen Barça bovendien een jubileum: zijn honderdste wedstrijd in Europa, waarvan zes in een ver verleden met Lokeren. Zijn balans is bovendien indrukwekkend: 25 doelpunten en 11 assists.

De topper al in het vizier

Zondag kijkt Vanaken Anderlecht in de ogen om 13u30. Tegen Paars-Wit kan de Brugse spelmaker opnieuw een belangrijke mijlpaal bereiken.

Momenteel heeft de ster van Club Brugge 11 doelpunten gescoord in de wedstrijden tussen de Brusselaars en de West-Vlamingen. Daarmee staat hij op gelijke hoogte met Paul Van Himst en Raoul Lambert. Anderlecht zal er alles aan doen om hem zondag het scoren te beletten, maar Hasi en co zullen op hun best moeten zijn gezien de huidige vorm van Vanaken.

Om van RSCA zijn favoriete slachtoffer te maken, moet Vanaken wel nog hard werken. De technische vaardige Limburger heeft momenteel drie doelpunten meer gescoord tegen Genk. Maar één enkel doelpunt volstaat dus om de topscorer aller tijden van de topper tussen Anderlecht en Club Brugge.