Union doet Atlético bibberen: dit is wat Atlético Madrid-trainer Diego Simeone zei

Union SG bood Atlético Madrid stevig weerwerk in Madrid. De Brusselaars kwamen tot 2-1 en kregen nog kansen op de gelijkmaker, maar uiteindelijk werd het 3-1 voor de Spanjaarden.

Union SG maakte het Atlético Madrid nog moeilijk op dinsdag, maar de Spanjaarden konden de drie punten thuishouden. De 3-1 nederlaag volgde nadat Union het naliet om gelijk te maken bij 2-1.

"We wisten dat het een moeilijke match zou zijn", reageerde Atlético-coach Diego Simeone volgens Het Nieuwsblad. "Union had gewonnen bij PSV en thuis tegen Inter goed gespeeld in de eerste helft."

Diego Simeone had het niet gemakkelijk tegen Union

Hij kondigde voor de wedstrijd al aan dat Atlético "liefst met een grote voorsprong" moest winnen. Maar zo ver kwam het dus niet. "We zijn gegroeid in de wedstrijd, zoals in onze match tegen Sevilla."

"In de tweede helft hadden we meer controle, dwongen we kansen af, was Union ook meer vermoeid en scoorden we onze tweede goal", ging hij verder. Maar Union liet Simeone ongetwijfeld genoeg zweten.





"We wisten dat ze gevaarlijk bleven met hun lengte op stilstaande fase. Op het einde kon zowel 2-2 als 3-1, gelukkig werd het 3-1", besluit de Argentijnse trainer. Zo'n grote woorden als voor de wedstrijd haalde hij dus niet meer boven.