Je krijgt het niet uitgelegd, maar onfortuinlijke speler van Union SG probeert het wel

L'Union Saint-Gilloise herstelt van de nederlaag die ze gisteravond tegen Atletico Madrid hebben geleden. Louis Patris blikte terug op het hernemen van de leiding, wat alles had kunnen veranderen in de scoortijd.

Louis Patris was bijna de held van Union Saint-Gilloise in het Wanda Metropolitano. Maar in plaats van gelijk te maken met een kopbal, kopte hij half in de grond. Een opmerking die natuurlijk heel makkelijk is om achteraf vanaf de bank te maken. Maar met zijn gebruikelijke eerlijkheid erkende Patris dat hij beter had moeten doen.

D'une opportunité en or d'égaliser au but du K.O, il y aura des regrets chez les Unionistes après cette défaite à l'Atlético de Madrid. 😬 #RTLsports pic.twitter.com/9hAYkzhDZi — RTL sports (@RTLsportsbe) November 4, 2025

"Of ik slecht zal slapen? Ja, toch wel. Die laatste kans doet een beetje pijn. Zo is het in de Champions League, de eerste kans zit er meteen in. Ze hadden er niet veel, maar scoorden drie doelpunten. Dat hebben we al eerder gezien in voorgaande wedstrijden", betreurt hij.





Bevraagd door RTL Sports legt Patris uit wat hem ertoe bracht zijn actie verkeerd uit te voeren: "Ik spring, maar ik denk dat ik dat niet had moeten doen. Ik voel een klein duwtje in mijn rug, dat spoort me aan om te proberen de bal te koppen."

Union moet de efficiëntie vinden uit de Belgische competitie

"Er is teleurstelling. Vooral op basis van de tweede helft verdienden we beter. Maar we kunnen trots zijn op onze prestatie, dat heeft de coach aan het einde van de wedstrijd in de kleedkamer gezegd", besluit hij.

De Unionisten zullen zich moeten herpakken om zich te concentreren op de competitie en de uitwedstrijd in Mechelen komende zondag. Er komen nog drukke weken aan.