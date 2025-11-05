Niemand wordt gespaard: drone-situatie heeft ook stevige impact op Union SG

Union SG is op de terugweg na hun moedige prestatie op het veld van Atlético Madrid. Maar de delegatie zal niet op tijd terug zijn door problemen op de luchthaven van Zaventem, zo klinkt het nu.

Na een relatief korte Europese verplaatsing naar Eindhoven, hebben de spelers van Union Saint-Gilloise opnieuw kennisgemaakt met continentale vluchten doorheen Europa, deze keer omringd door het prestige van de Champions League.

Woensdag vertrekt het gecharterde vliegtuig voor de gelegenheid dus weer vanuit Madrid met aan boord de spelersgroep, maar ook de staff, de Youth League-groep en de rest van de delegatie uit Vorst.

De drones veroorzaken enorme chaos op Zaventem

Maar sinds het grote vertrek op maandag is de veiligheidssituatie op de luchthaven van Zaventem veranderd. Gisteren, kort voor 20 uur, leidde de melding van meerdere drones die over de infrastructuur vlogen tot een tijdelijke sluiting van het luchtverkeer. Voor een nieuwe onderbreking van dergelijke aard om 22 uur.

Uiteindelijk zijn 28 vluchten geannuleerd. De vlucht van Union SG staat niet op de lijst, maar lijkt ook beïnvloed te zijn door de situatie. Het vliegtuig van de Union zou rond 14 uur moeten landen, maar werd vertraagd.





De delegatie zal met meer dan een uur vertraging aankomen, de precieze aankomsttijd moet nog worden bepaald. Hopelijk is de situatie voor iedereen rustiger voor de volgende verplaatsing naar Galatasaray aan het einde van de maand.