57' Promise David (Adem Zorgane)
Datum: 25/11/2025 18:45
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Ali Sami Yen Istanboel
Ongelooflijk! Union gaat in heksenketel van Galatasaray met de drie punten lopen na perfect uitgespeelde goal
Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 33 reacties
Ongelooflijk! Union gaat in heksenketel van Galatasaray met de drie punten lopen na perfect uitgespeelde goal
Foto: © photonews

Union maakt nog steeds volop kans op de top 24 in de Champions League. De Brusselaars pakten hun tweede zege in deze poulefase in 'De Hel van Istanboel'. USG had genoeg aan een goal van Promise David en overleefde de stormloop van de Turken.

Het verhaal van de Brusselaars begint steeds meer op een herhaling te lijken. Union begon zonder complexen aan de helse avond in Istanbul en dat was meteen voelbaar. In de openingsminuten glipte Sané weliswaar even door de omsingeling, maar Union antwoordde snel met een scherpe counter via El-Hadj en Niang. 

Union zeker geen bang vogeltje

De Brusselaars voetbalden met lef, toonden vertrouwen aan de bal en kwamen zelfs tot enkele schotkansen via Zorgane, al ontbrak het nog aan precisie. Galatasaray voelde dat de bezoekers geen bang vogeltje waren.

De beste mogelijkheden waren zelfs voor Union. Na een snelle omschakeling kwam El-Hadj dicht bij een strafschop toen hij werd aangetikt in de zestien, maar de ref wimpelde het weg. Kort daarna kopte David een hoekschop over en even later brak paniek uit bij Galatasaray toen de bal na een chaotisch flipperkastmoment voor de voeten van David viel.

De spits kon echter niet profiteren en joeg de bal hoog over. Onbegrijpelijk! Union rook bloed, maar miste koelbloedigheid. Het missen van de kansen blijft een heikel probleem bij Union. 

Aan de overkant ontsnapte Union dan weer zelf. Yilmaz waarschuwde met een eerste explosieve actie, maar het echte gevaar kwam er toen Sara snoeihard uithaalde. Scherpen was kansloos, maar de paal redde de Brusselaars. 

Sykes op de lat

Het was het enige moment waarop de Union-defensie – ondanks de heksenketel – echt kraakte. Verder hield de ploeg van David Hubert knap stand tegen de Turkse drukgolven.

Toch kreeg Union nog een paar kansen om de score te openen. Opnieuw ging het razendsnel in de omschakeling en El-Hadj stuurde Florucz op wandel richting doel. De Hongaar kapte knap naar binnen, maar zijn lage schuiver miste venijn. En Sykes trof na een hoekschop nog de lat met een harde kopbal. 

Het typeerde de eerste helft van Union: lef, scherpte en mooie acties, maar geen doelpunt. Union deed het zeker niet slecht, maar weet dat het meer had kunnen zijn.

Union kwam wat slordig uit de kleedkamer, met een rommelige herstart waarin beide ploegen moeite hadden om het ritme te vinden. David ontsnapte nog aan een tweede gele kaart toen hij zijn voet liet hangen op doelman Cakir.

David scoort en gaat direct naar de kant

Net voorbij het uur sloeg Union toe. In een perfect uitgespeelde aanval hield Florucz het overzicht, zette Zorgane vrij aan de achterlijn en die vond David, die van dichtbij de 0-1 binnen devieerde. Direct daarna werd David uit voorzorg voor een tweede geel naar de kant gehaald.

Istanboel verstomde. Galatasaray probeerde meteen te reageren, maar Sané liep zich vast en de frustraties begonnen zichtbaar op te borrelen. Torreira, Sánchez én Khalaili kregen snel na elkaar geel in een pot die steeds meer op de limiet werd gespeeld.

De storm van Gala zette zich door. Sara kopte gevaarlijk richting korte hoek, maar Scherpen lag perfect plat. Even later moest de Nederlandse doelman weer kordaat tussenkomen door een hoge voorzet net voor Sanchez weg te plukken. Union dreigde op zijn beurt via Rodriguez, die uit een scherpe hoek op Cakir besloot. De rebound van Schoofs ging net over, het had zomaar 0-2 kunnen zijn.

In een felbevochten slotkwartier werd de duelkracht steeds harder en liep het aantal kaarten verder op. Florucz moest geblesseerd naar de kant en de sfeer in het stadion kantelde volledig. Toch bleef Union overeind, al ontsnapten de Brusselaars aan de gelijkmaker: Bardakci’s kopbal werd van de lijn gehaald en Sanchez trapte daarna van amper twee meter onbegrijpelijk over. 

Rodriguez verprutste nog de 0-2, maar Union hield het vast. Union staat na vijf wedstrijden voorlopig in de top 24 met zes punten. In ieder geval hebben ze al zeker geen slecht figuur geslagen in de Champions League.

Opstellingen

Çakır Uğurcan 90' 7.17 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/18 (22.2%)
Sallai Roland 90' 6.83 -
  • Nauwkeurige passes: 54/61 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Bardakci Abdulkerim 90' 7.04 -
  • Nauwkeurige passes: 66/82 (80.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Sánchez Mina Davinson   90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 50/60 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Jakobs Ismail 53' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Torreira Lucas   90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 77/87 (88.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Gündogan Ilkay   90' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 53/60 (88.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Yilmaz Jankat 90' -
Sara Gabriel 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
Sané Leroy 90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 10/15 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Icardi Rivero Fonseca Nacimiento Mauro Emanuel 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 0/3
Bank
Ünyay Arda   36' 5.62 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Schoten op doel: 0/1
Koçak Furkan 0'  
Balta Çağrı 0'  
Şen Batuhan Ahmet 0'  
Güvenc Günay 0'  
Kutucu Ahmed 0'  
Alper Yilmaz Baris 0' 6.18  
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Scherpen Kjell 90' 6.49 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/22 (18.2%)
Sykes Ross 90' 7.29 -
  • Nauwkeurige passes: 7/16 (43.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Burgess Christian 90' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 20/32 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Mac Allister Kevin 90' 7.25 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Khalaili Anan   90' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Van de Perre Kamiel 90' 6.04 -
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Zorgane Adem A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 45/51 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Niang Ousseynou 90' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Ait El Hadj Anouar 71' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Florucz Raul 71' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
David Promise  58' 7.64 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 0'  
Smith Guilherme 0'  
Rodriguez Kevin 32' 6.31 -
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Schoofs Rob 19' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Giger Marc 0'  
Boufal Sofiane 19' 6.89 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Patris Louis 0'  
Leysen Fedde 0' 7.0  
Herbeleef Galatasaray - Union SG

Vooraf

LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

14:14

Union Saint-Gilloise staat vanavond voor een van de zwaarste opdrachten uit hun Europese campagne. In het kader van de Champions League trekken de Brusselaars naar Istanbul...

