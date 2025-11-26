"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

Foto: © photonews

De voorzitter van Union Saint-Gilloise, Alex Muzio, was in de wolken na de 0-1-zege van de Brusselaars in Turkije tegen Galatasaray. De Engelsman is enorm trots op zijn team.

Union boekte dinsdag een prachtige overwinning op de vijfde speeldag van de League Phase van de Champions League. Promise David scoorde in de 57e minuut het enige doelpunt, op aangeven van Adem Zorgane.

Alex Muzio liet zijn vreugde duidelijk blijken tegenover VTM: "Veel trotser dan dit kan ik niet zijn. We waren echt goed. Matuur, zeker zonder bal. We brachten constant energie, de hele match lang."

De spanning werd hem wel even te veel, geeft de voorzitter toe, uit schrik dat de Turken in de slotfase zouden gelijkmaken: "Ik heb wel m’n oefeningen gehad nu. M’n hartslag is omhoog gegaan naar 200, maar ik ben oké nu. Het was veel."

Muzio zat op het puntje van zijn stoel

"We steken er veel in, we werken hard. In voetbal kan alles in een seconde omslaan. Ik had vertrouwen in de spelers, maar bij een lange bal laat in de match kan alles gebeuren..."

Lees ook... Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liepDe Brusselaars werden de hele wedstrijd uitgefloten, een sfeer die Muzio duidelijk heeft aangegrepen. "Érg moeilijke omstandigheden. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Op Rangers in de Champions League was het anders. Meer woede, haat. Maar hier..."

"Het moet echt moeilijk zijn om als speler om een bal te krijgen, en meteen te weten dat er een fluitconcert gaat beginnen. Zodra de bal weg is, stopt het gefluit ook. Je bent haast geneigd de bal weg te geven. Maar nee, we bleven kalm", besloot Muzio.

Galatasaray
Union SG

