Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"

Union SG pakte een verrassende zege in Istanbul, maar de overwinning kwam niet zonder controverse: doelpuntenmaker Promise David ontsnapte vlak voor zijn goal aan een tweede gele kaart, tot woede van Galatasaray.

Union SG heeft dinsdagavond gestunt op het veld van Galatasaray door met 0-1 te gaan winnen in Istanbul. Eén doelpunt van Promise David was voldoende om de zege veilig te stellen.

De Canadese spits scoorde in minuut 57 het enige doelpunt van de wedstrijd, voor hij een minuut later van het veld werd gehaald door trainer David Hubert. Maar had hij nog wel op het veld mogen staan?

Promise David ontsnapte aan rood

David had al geel gepakt en kwam zeer dicht bij rood, vlak voor zijn doelpunt. Na een diepe bal waar hij niet meer bij kon, ging David op de voet van doelman Ugurcan Çakir staan. De scheidsrechter bespaarde hem een tweede gele kaart.

51’ Promise David who was already booked stepped straight on the GK. And escaped a second yellow.



58’ Promise David scored a goal



59’ He was called off.



Galatasaray got robbed tonight thanks to Jose Maria Sanchez. #GSvUSG pic.twitter.com/b4WWZ7hnda — Breezeway (@Breezyway7) November 25, 2025

Lees ook... Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep›Galatasaray-speler Arda Ünyay kreeg kort voor het einde van de wedstrijd wél een tweede gele kaart voor een soortgelijke actie. De Turkse coach Okan Buruk was dan ook niet te spreken over de scheidsrechter.

"Hij had Promise David een tweede gele kaart moeten geven voor die fout op de doelman. Dan waren ze nog met tien geweest. Bovendien scoorde die speler ook nog het doelpunt", zei hij volgens Het Nieuwsblad.