Union-aanvaller Raul Florucz doet straffe uitspraak na Chamions League-stunt

Union SG beleeft topdagen. De Brusselaars trokken vol vertrouwen naar Istanbul en pakten er een knappe 0-1-zege tegen Galatasaray. In een kolkende sfeer hielden ze stand én maakten ze indruk.

Het zijn hoogdagen voor de Union-supporters. De Brusselaars trokken met veel zin naar Istanbul en gingen er uiteindelijk met 0-1 winnen van Galatasaray. Ze maakten het de Turken enorm moeilijk.

Promise David maakte het enige doelpunt van de wedstrijd, zijn spitsbroer Raul Florucz werd gewisseld zonder te scoren. Maar uiteindelijk doet dat er niet toe: de Oostenrijker verscheen enorm gelukkig voor de camera van VTM na afloop.

Florucz straalt na stuntzege

"Vandaag hebben we voetbal gespeeld, en genoten van de sfeer", zei hij volgens HLN. En of ze genoten hebben. Iedere keer wanneer er een Brusselaar aan de bal kwam floot het thuispubliek alsof hun leven ervan af hing.

"We hebben ons allemaal aan het plan gehouden, en dan krijg je dit resultaat", gaat hij verder. Florucz doet dan nog een serieuze uitspraak. "Het geloof is er elke match. Als we het plan respecteren, en iedereen goed speelt, denk ik dat we iedereen aankunnen."

Lees ook... "Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoelSterke woorden. Voorlopig telt Union zes punten na twee zeges in vijf wedstrijden in de Champions League. Om door te stoten zal het de komende wedstrijden nog punten moeten pakken. 

Champions League

 Speeldag 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 3-0 Barcelona Barcelona
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Praag Slavia Praag 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 1-2 Monaco Monaco
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 Club Brugge Club Brugge
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 PSV PSV
Arsenal Arsenal 21:00 Bayern München Bayern München
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21:00 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 21:00 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

