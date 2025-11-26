Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep
Adem Zorgane leverde een sterke prestatie in de overwinning van Union Saint-Gilloise tegen Galatasaray (0-1). Met zijn beslissende assist hielp hij Union drie bijzonder belangrijke punten pakken.

Hij weet wat dinsdagavond het verschil maakte. "We wisten dat het moeilijk zou worden, vooral door de sfeer. We wisten dat er de hele match gefloten zou worden en dat de supporters alles zouden geven voor hun ploeg. Maar goed, we waren heel geconcentreerd. We hebben vandaag geen fout gemaakt. En dat is het verschil met de vorige wedstrijd."

Union vierde goed feest

"We hebben een ploeg die ervaring mist. Maar ik denk dat we met de vier matchen die we al gespeeld hebben in de Champions League veel ervaring hebben opgedaan en uit onze fouten hebben geleerd", gaat hij verder bij RTBF.

De zege werd zoals het hoorde gevierd. Het is immers de tweede overwinning ooit in de Champions League in de geschiedenis van de club. De supporters beleven hoogdagen.

"Het was feest, echt feest. De coach gaf zijn speech, daarna ik omdat ik verkozen was tot man van de match. Nadien hebben we muziek opgezet en gedanst."

De mooiste overwinning?

Lees ook... Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"Nog mooier dan die eerste tegen PSV? "Ze is mooier dan die tegen PSV. Tegen hen was het onze eerste in de Champions League. Hier was er die geweldige sfeer. En bovendien had Galatasaray al 33 thuiswedstrijden niet meer verloren."

Zorgane wil ook zijn ploegmaats bedanken. "Oké, ik ben man van de match, maar het is niet alleen mijn verdienste, het is dankzij iedereen, dankzij al mijn ploegmaats. Ik ben gekozen omdat ik de assist gaf, denk ik. Ik feliciteer iedereen en ik bedank iedereen", besluit de middenvelder.

