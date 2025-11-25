"Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League

Union Saint-Gilloise heeft zich herpakt in de Champions League. De 0-1-zege in Istanbul op verplaatsing kan zwaar doorwegen in de stand.

Union Saint-Gilloise leverde een knappe prestatie op verplaatsing tegen Galatasaray. In een intense sfeer bleef de ploeg rustig en speelde met veel controle.

“Iedereen verslaan”

Na de wedstrijd was Raul Florucz tevreden met wat de groep had laten zien. “Vandaag hebben we gevoetbald en genoten van de sfeer. We hebben allemaal het plan gevolgd, en dat verklaart dit resultaat.” Voor hem kan Union hoog mikken: “Het vertrouwen is er bij elke match. Als we trouw blijven aan het plan en iedereen goed speelt, denk ik dat we iedereen kunnen verslaan.”

De aanvaller nam ook de tijd om zijn ploegmaat Promise David, maker van het enige doelpunt, in de kijker te zetten. Met een knipoog voegde hij toe: “Wij doen het werk, hij blijft voorin en hij krijgt alle lof.”

Voorzichtig

David nam vervolgens het woord over de Europese campagne. Hij kiest voor voorzichtigheid. “Het is onze eerste deelname aan de Champions League, dus we moeten elke match apart bekijken. We willen het best mogelijke parcours afleggen en hopelijk de achtste finales bereiken. Er blijven nog drie wedstrijden.”

