Refaelov begeleidt Anderlecht naar eerste overwinning in dertien wedstrijden

Anderlecht maakte zijn comeback in Europa in stijl door op het veld van Laçi te gaan winnen. Door deze overwinning staan ze al met een been in de laatste voorronde van de Conference League.

Vincent Kompany heeft zijn officieuze debuut gemaakt in Europa als coach. Geen officiëel debuut voor de trainer van Anderlecht, want de Brusselaars wouden geen risico nemen met Kompany die nog steeds niet over een Pro License beschikt. Voor de voormalige kapitein van Manchester City zal het wel even schrikken geweest zijn. Een dikke twee jaar geleden stond hij met de Cityzens nog in de knock-outfase van de Champions League. Nu staat hij met Anderlecht onderaan de Europese ladder, in de voorrondes van de Conference League.

© photonews

Lior Refaelov, de verlosser van Anderlecht

Kompany koos vandaag voor Lior Refaelov in zijn basiself. De nieuwe aanwinst van paars-wit toonde meteen waarom hij zijn eerste basisplaats bij Anderlecht echt wel verdiende. De Israëlische spelmaker was de spelers van Laçi voor de wedstrijd blijkbaar opgevallen, want hij kreeg geen centimeter en werd meermaals foutief afgestopt. Toch leverden twee mooie hoekschoppen hem twee assists op. In de tweede helft zette hij de kers op de taart door zelf nog te scoren.

De eerste hoekschop legde Refaelov aan de tweede paal. Harwood-Bellis knikt naast de bal, Hannes Delcroix tikt de bal met zijn knie tegen de netten. Een beetje een lucky goal voor de jonge Belg die pas zijn tweede wedstrijd speelde na zijn knieblessure. De tweede assist voor Refaelov was er een op de Nederlander Wesley Hoedt. Een knappe voorzet komt recht op het hoofd van de ervaren centrale verdediger die de bal staalhard binnenkopt.

In de tweede helft zette Refaelov de kers op de taart door ook zelf nog een doelpunt te maken. Plots kreeg hij veel te veel ruimte van de spelers van Laçi, en dat liet de voormalige Gouden Schoen niet onbestraft. Met een knap schot met rechts van buiten de zestien nagelt hij Laçi-doelman Alen Sherri aan de grond. De doelman mocht zich voor de derde keer omdraaien. Twintig minuten voor tijd verliet hij het veld voor Ait El Hadj. Een prestatie waarmee de Israëliër coach Kompany even herinnerde waarom ze hem haalden.

Nu weten ze ook in Albanië dat je @LiorRefaelov8 niet te veel ruimte mag geven... 🎯👀 pic.twitter.com/DrxVK4J2qu — Play Sports (@playsports) August 5, 2021

Debuut Zirkzee

Een half uur voor het einde kregen we ook de nieuwe spits van paars-wit, Joshua Zirkzee, nog te zien. De jonge Nederlander wordt sinds eergisteren gehuurd van Bayern München en kon nog maar één keer meetrainen bij Anderlecht voor de wedstrijd. Dat Kompany hem nu al een half uur speeltijd geeft toont dat de coach van Anderlecht heel veel vertrouwen heeft in de jonge spits. Een kwartier voor affluiten had hij al zijn eerste doelpunt kunnen maken. Mykhaylichenko kon een voorzet van Sardella niet voorbij Sherri krijgen en zo kwam de bal pardoes voor de voeten van Zirkzee. De Nederlander was wat geschrokken van de plotse kans en zijn bal werd dan ook van de lijn gehaald.

Uiteindelijk tikte Anderlecht de wedstrijd nog op het gemak uit. Ait El Hadj was nog de meest opvallende invaller. Hij wou zich echt laten zien, en dat is nodig met de moordende concurrentie op zijn positie. Een eerste overwinning na maar liefst dertien wedstrijden waarin Anderlecht geen drie punten kon pakken. Met deze ruime overwinning maakt paars-wit de terugwedstrijd eigenlijk overbodig.