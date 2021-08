Schaamrood op de wangen verbleekt slechts een beetje: AA Gent trekt met gelijke stand naar Riga

RFS uit Letland: dat moest een hapklaar brokje zijn voor AA Gent, toch? Neen dus. In een onvoorstelbare eerste helft liep de ploeg uit Letland 0-2 uit. Na de pauze kwamen de troepen van Hein Vanhaezebrouck wel terug tot 2-2. Wel nog altijd geen uitslag waar ze bij Gent tevreden mee kunnen zijn.

Gent deed het voorin met jongens om in de ruimte te komen. Die ruimte was er nauwelijks, aangezien Gent meestal zelf de bal had. Tissoudali - veruit het meest bedrijvig bij de Buffalo's - dreigde wel, maar was dan weer ongelukkig in de afwerking. Voorts was het combineren en combineren - zeg maar breien - bij de thuisploeg zonder gevaarlijk te zijn.

© photonews

RFS kwam in de eerste helft slechts twee keer in de buurt van het doel van Bolat. De koploper uit de Letse competitie deed het op die momenten aardig en bovendien lieten ze zich bij Gent al te makkelijk ringeloren. Een goede kruispass vanuit de RFS-verdediging bracht Okumu in verlegenheid. Emerson legde achteruit en voor Semajic was het een koud kunstje om het af te maken.

© photonews

Gent zowaar op achterstand dus tegen het bescheiden Riga en het werd nog onwaarschijnlijker. Na een aardige combinatie op links trapte Emerson de voorzet en kopte Simkovic de 0-2 binnen: je moest het met de eigen ogen zien om het echt te kunnen geloven. Het had zelfs nog erger gekund: kort na rust werd ei zo na de 0-3 in doel gegleden. Bolat keerde nog net voor de lijn.

© photonews

Wat wel het geval was na de pauze: eindelijk stak Gent de nodige snelheid in zijn aanvallen, waardoor het bij RFS eindelijk pompen was. Zeker nadat Oladoye de 1-2 tegen de netten plaatste. De tweede helft was volledig voor Gent. Een redding van Cerniauskas op een schot van Castro-Montes was noodzakelijk om de gelijkmaker te verijdelen.

© photonews

Tissoudali was de man die wel de gelijkmaker tegen de netten kon duwen - dat verdiende hij ook. Mooi doelpunt ook wel: Tissoudali rondde het samenspel met Depoitre netjes af. Malede knalde de laatste kans uit de partij op de paal. Meer dan de nederlaag afwenden lukte niet voor Gent. Tegen deze tegenstander moet het zich wel altijd kunnen kwalificeren in de return.