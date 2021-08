Bedrijvige Tissoudali vermijdt de nederlaag voor AA Gent: "We hebben het onszelf moeilijk gemaakt"

Vanaf het eerste fluitsignaal veel beweging en bedrijvigheid bij Tarik Tissoudali. Dat AA Gent niet van RFS kon winnen, lag niet aan zijn inzet. Al was een beetje meer geluk bij de afwerking in het begin van de wedstrijd wel meegenomen geweest.

Tarik Tissoudali was de enige speler bij Gent die kon dreigen in de eerste helft. "Hier en daar waren er kleine kansjes", blikte de doelpuntenmaker bij PlaySports terug op de wedstrijd in de Conference League. "Als je in de kleine ruimte moet voetballen, kan ik wel iets meer creëren. Daar probeer ik gebruik van te maken."

Onwaarschijnlijk toch dat het uiteindelijk zo'n moeilijke wedstrijd is geworden? "In principe was het niet zo moeilijk, alleen slik je twee gemakkelijke goals. We hebben het onszelf moeilijk gemaakt. Eigenlijk is dit een match die we gewoon moeten winnen. Zij scoren twee keer heel snel en dan lopen we achter de feiten aan."

Getraind op benutten van ruimtes

Een nederlaag leek in de maak, maar zover kwam het niet. "Gelukkig hebben we het nog een beetje kunnen rechtzetten, zodat we toch met volle vertrouwen naar de uitmatch kunnen." Bij de 2-2 was Tissoudali de man die de actie opzetten en ook afrondde. "Ik ging iets lager spelen, want als ik diep speelde, stond ik steeds tussen twee-drie man. Ik zag Depoitre goed lopen. We hebben erop getraind hoe we de ruimte moesten benutten."

Zowel Tarik Tissoudali als Laurent Depoitre wisten in die situatie dus wat ze moesten doen. "Ik liep in de ruimte en Laurent gaf de bal blindelings voor, want hij wist dat daar iemand moest staan." In de terugmatch in Riga graag nog wat meer Gentse doelpunten.