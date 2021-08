Hein ziet RFS niet als kneusje: "Onderschat het niveau van andere landen niet, gelukkig tellen uitdoelpunten niet dubbel"

Hein Vanhaezebrouck zag hoe het bescheiden RFS twee uitdoelpunten maakte in de Ghelamco Arena. Nu die niet meer dubbel tellen, vertrekken beide ploegen op gelijke voet in de terugmatch, want Gent maakte er na die dubbele achterstand nog 2-2 van.

Al had Gent deze tegenstander eigenlijk simpelweg moeten oprollen, toch? "Dit is een tegenstander die met 5-0 de nummer 2 uit Hongarije heeft uitgeschakeld. Onderschat het niveau van andere landen niet", waarschuwt Vanhaezebrouck bij PlaySports. "Het is een ploeg met een specifieke speelstijl. Heel verdedigend. Ze hebben reuzen achterin, hoge voorzetten droppen was dus geen optie."

Dat maakt het al iets ingewikkelder. "Het is niet zo eenvoudig om er door te geraken. Als je voor kunt komen en zij wat meer moeten eruit komen, is het een ander verhaal. Daarom is deze uitslag niet ideaal. Als je hier met één doelpunt verschil kan winnen, moeten zij toch al wat meer komen. We zullen ginder eenzelfde soort wedstrijd krijgen."

Pech met bal op de paal

Uiteraard kon ook Vanhaezebrouck niet tevreden zijn over het verloop van die eerste helft. "Ik had in de tweede helft om een reactie gevraagd. We hebben getwijfeld om te wisselen, maar zijn dan toch nog even met dezelfde elf doorgegaan. We hebben te weinig gescoord. We hebben tegenslag met die laatste bal op de paal, anders hadden we nog kunnen winnen."

Hoe schat de T1 van de Buffalo's nu de kansen op kwalificatie in? "Gelukkig tellen de uitdoelpunten niet meer dubbel. We moeten nu die wedstrijd daar in ons voordeel beslechten. Dat kan met een overwinning of in de penaltyreeks." Zo ver gaat AA Gent het toch niet laten komen, zeker? "Liefst niet."