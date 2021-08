Refaelov eindbaas in Albanië, Gouden Schoen meer in actie? "Ik ben niet dom"

Anderlecht heeft dan toch nog eens succes kunnen boeken, in de Conference League in Albanië. Met dank aan Gouden Schoen Lior Refaelov. Of die nu ook dit weekend zal spelen?

Lior Refaelov zorgde met een doelpunt en twee assists voor een prima uitgangspositie voor Anderlecht in de Conference League. 0-3, dat gaat paars-wit volgende week wel afmaken tegen het Albanese Laçi. Rest de vraag of Gouden Schoen Refaelov nu definitief vertrokken is bij Anderlecht. Verklaarbaar "Ik ben niet dom", reageerde Vincent Kompany bij Het Laatste Nieuws na de overwinning in Albanië. "Dit maakt mijn keuzes enkel maar makkelijker." "Ik weet dat de impact van hem ontegensprekelijk is, maar voor mij was het verklaarbaar waarom hij de vorige wedstrijden niet speelde."

