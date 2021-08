AA Gent moest iets rechtzetten in Riga na het 2-2 gelijkspel in de heenmatch. AA Gent was de betere ploeg maar het was lang wachten op de verlossende treffer.

Voor beide ploegen stond er veel op het spel. Namelijk kwalificatie voor de Play-Offs van de Conference League. Daarin doorstoten bekent Europees voetbal tot de winterstop en de nodige miljoenen extra op de bankrekening.

1ste helft

AA Gent nam direct het heft in handen maar tot grote kansen kwamen ze niet. Hjulsager had de beste kans in de eerste 30 minuten maar de doelman van RFS kon de bal wegwerken met de vuisten. Operi, De Sart, Tissoudali en Ngadeu kwamen nog met de bal voor het doel maar allen konden hun schot niet kadreren.

In de laatste vijf minuten van de eerste helft koos AA Gent resoluut voor de aanval. RFS werd tegen de eigen doellijn gedrukt en De Sart kreeg een prima mogelijkheid. De middenvelder die overkwam van KV Kortrijk met een voorzet maar de bal is te hard en spat uiteen op de deklat. De Sart ging nog eens voor een afstandsschot maar wederom kan hij zijn schot niet kadreren.

Zo gingen we rusten met 0-0 in een wedstrijd waarin AA Gent de betere ploeg is maar de efficiëntie ontbrak.

2de helft

AA Gent ging op hetzelfde elan verder als in de eerste helft. Ze kozen resoluut voor de aanval vanaf de eerste seconden van de tweede helft. Tot een goede kans was het wachten tot de 56ste minuut. Vadis kwam tot een prima schot dat gestopt werd door Cerniauskas. Hij trapte in één tijd maar zijn schot was te centraal om tot scoren te komen.

De tijd tikte verder en verder voor AA Gent en dit besefte Vanhaezenbrouck ook. Hij greep in door Chakvetadze en Depoitre in de brengen. In de 73ste minuut was het eindelijk zover. Voorzet van Castro-Montes en Okumu met de goede kopbal. Zo stond AA Gent op een welverdiende voorsprong en leek de kwalificatie binnen.

In de 80ste minuut mocht doelpuntenmaker Okumu zich gelukkig prijzen. Een stevige tackle met twee voeten vooruit leverde hem maar een gele kaart op. Dit had anders kunnen uitdraaien. Bijna moest AA Gent met 10 verder.

RFS ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker maar kon maar één keer Bolat echt bedreigen. Tegelijkertijd ging AA Gent op zoek naar de verlossende treffer. Hierdoor ging het spel op en neer maar AA Gent kon de voorsprong volhouden en kwalificeert zich voor de Play-Offs van de Conference League.