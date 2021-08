Vanhaezebrouck na Europese kwalificatie: "Daarin moeten we evolueren" en "Zo snel mogelijk vergeten"

AA Gent is door naar de volgende ronde in de Conference League. En daarmee is eigenlijk al veel gezegd. "Ik wil dit snel vergeten", aldus coach Hein Vanhaezebrouck.

Kansen genoeg, maar toch ook opnieuw het nodige bibbergeld moeten betalen. Na de 2-2 in eigen huis werd het in Letland 0-1 voor AA Gent. Vergeten "Uiteindelijk was hier maar één ding belangrijk en dat was doorgaan. Blijkbaar zat er toch wat druk op bij sommigen, daarin moeten we echt evolueren", aldus Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws. "Verder zou ik deze wedstrijd zo snel mogelijk willen vergeten. We gaan ons nu weer focussen op de competitie en onze volgende wedstrijd in de Conference League. Dat wordt een zware."