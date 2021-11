Zondagschot op donderdagavond zorgt voor beslissing in lamlendige Famagusta - Gent

AA Gent was door de zege van Flora Tallinn tegen Partizan Belgrado voor de match al zeker van groepswinst in de Europa League. Maar dat inspireerde de Buffalo's niet tot vrank en vrij voetbal, integendeel.

Hein Vanhaezebrouck zag ook dat AA Gent zeker was van groepswinst in de Conference League en zou dus ook rustig door gaan roteren, met oog op drukke weken in de competitie en de Beker van België ook nog.

Roteren

Lemajic en Bruno begonnen in de spits, Depoitre en Tissoudali zaten daardoor op de bank. Ook De Sart, Operi en Godeau mochten onder meer aan de match beginnen. Een wedstrijd die bijzonder weinig om het lijf zou gaan hebben.

© photonews

© photonews

De thuisploeg had door de zege van Flora Tallinn plots nog een kansje op Europese overwintering en begon daardoor gretiger en beter aan de wedstrijd, al was het een alles bij elkaar enorm kansarme wedstrijd te noemen.

Zondagstrap op donderdag

Anorthosis Famagusta scoorde wel. En het doelpunt was ook prachtig te noemen. Dom balverlies op het middenveld van Gent leidde het in, maar de knal van Lazaros Christodoulopoulos was wel eentje om in te kaderen: op en over de te ver uit zijn doel staande Sinan Bolat.

© photonews

© photonews

Wie zou verwacht hebben dat het de Buffalo's zou inspireren? Die kwam bedrogen uit. Hein Vanhaezebrouck probeerde het dan maar met een viervoudige wissel op het uur, maar ook die bracht niet meteen zoden aan de dijk.

De Cyprioten verdedigden alsof hun leven ervan afhing, Gent speelde vooral voor de eer maar toonde weinig eergevoel en het tempo was dan ook van het slabakkende soort. Het bleef dan ook alles bij elkaar logisch op een teleurstellende 1-0.