Clubdokter AA Gent voorkomt drama in Cyprus: "Eerst mens, daarna pas tegenstander"

In de tribunes ontstond er na afloop van de wedstrijd paniek toen een Cypriotische fan plots een hartstilstand kreeg. Dokter Jens De Decker en zijn team schoten meteen in actie en konden zo een drama voorkomen.

De Cypriotische ploeg bedankte AA Gent uitgebreid voor de heldendaad van Jens De Decker. "First humans, then opponents", klonk het.

Like you said @anorthosisfc, first humans, then rivals. We just hope he is ok and will make a full recovery 💙🤍🙏🏼 #UECL https://t.co/QwSi3uCFuy