AA Gent schotelt belofte zijn eerste profcontract voor

Het regent goed nieuws bij AA Gent de laatste dagen. Eerst was er de groepswinst in de Conference League en vandaag tekende één van hun talenten zijn eerste profcontract.

Op Twitter maakte Gent vandaag immers bekend dat het talent Noah De Ridder een eerste contract gegeven heeft. De 18-jarige middenvelder speelt als sinds 2012 in de blauw-witte kleuren en zet nu dus zijn eerste stappen in het profbestaan. De Ridder speelde vooralsnog zijn wedstrijden voor de U21 van de Buffalo's. Het valt af te wachten of hij snel een kans zal krijgen in de A-kern.

De Ridder speelt ook voor de Belgische U17. Daar heeft hij al 4 caps achter zijn naam staan.