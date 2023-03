Anderlecht houdt zijn kansen in de Conference League gaaf tegen Villarreal met een pegel van Dreyer

Anderlecht heeft in de heenmatch van de achtste finales van de Conference League 1-1 gelijkgespeeld tegen Villarreal. Anderlecht maakte in de tweede helft een achterstand goed en bezorgde zichzelf zo een goede uitgangspositie voor de terugmatch.

Anderlecht ontving in de achtste finale van de Conference League het Spaanse Villarreal. Een te duchten tegenstander want Villarreal verloor Europees nog maar één keer dit seizoen en won twee jaar geleden nog de Europa League.

Villarreal startte wel met een veredeld B-elftal en Anderlecht profiteerde daar bijna meteen van. Raman werd na zes minuten diep gestuurd en klopte ook doelman Reina, maar hij stond ook buitenspel.

Nadien nam Villarreal over en Chukwueze testte halfweg de eerste helft Verbruggen al eens. Op het halfuur gaf Anderlecht het wel te makkelijk weg. Chukwueze mocht vrij voorzetten en bediende Trigueros, die makkelijk Verbruggen klopte. De doelpuntenmaker ontsnapte nadien wel aan twee keer geel in een minuut.

Na de rust begon Villarreal goed en Verbruggen moest de 0-2 voorkomen na een gekraakt schot van Caena. Maar even voor het uur toch plots de gelijkmaker. Amuzu veroverde de bal en speelde Dreyer aan, die kapte naar binnen, naar de kant waar eigenlijk veel spelers van Villarreal stonden. Maar Dreyer haalde dan onhoudbaar uit vanop 30 meter en versloeg Reina.

ANDERS DREYER, THAT IS ABSOLUTELY BRILLIANT!!!! YOU BEAUTY!!! pic.twitter.com/0TwO9AybQ2 — Football Report (@FootballReprt) March 9, 2023

Nadien de gelijkmaker van Dreyer ging Anderlecht op zoek naar de tweede goal Onder meer Raman en Slimani konden nog eens dreigen, maar Reina pakte telkens. Verschaeren zag zijn goal afgeblokt.

Villarreal kwam pas in het slot van de match weer dreigen, maar onder meer N'Diaye en Verbruggen stonden pal. Dankzij die 1-1 houdt Anderlecht ook zijn kansen gaaf voor de terugmatch van volgende week in Spanje. Dan zal Villarreal wellicht wel met zijn sterkste elftal starten.