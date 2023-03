Nieuwkomer geniet van publiek: "Maar ik kreeg veel kritiek toen ik aankwam"

Islam Slimani heeft zich in korte tijd opgewerkt tot publiekslieveling. Ook bij zijn collega's ligt de Algerijn goed in de markt.

Hij begon tegen Villarreal op de bank. Een tactische keuze van Riemer die met Raman meer mogelijkheden in de pressing zag, zo legde de trainer van Anderlecht voor de match uit.

Slimani viel in en was enkele keren dreigend voor Anderlecht, maar scoren lukte hem niet. “De ovatie van het publiek toen ik opkwam? Het was hartverwarmend. Ik kreeg kritiek toen ik aankwam en nu houden ze van me”, vertelt hij aan La Capitale.

Slimani denkt meteen al aan een toekomst bij paarswit. “Het veld is de beste plaats om te reageren. Ik hoop nog meer te geven. Het publiek wil dat ik nog een seizoen blijf. Ik hoop ook dat ik blijf. Maar het is aan de club om te beslissen.”