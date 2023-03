Mirakel in Spanje! Verbruggen man van de match, Slimani toont zich nog eens als toptransfer: Anderlecht gaat door!

Ja, Jesper Fredberg mag zich op de borst kloppen. Islam Slimani heeft intussen al 3 keer over een nieuw contract verdiend. De Algerijn kwam erin, veranderde de match en scoorde de winnende treffer. Met een helpende hand/hoofd van Verbruggen en Debast. Een waar mirakel voor wie de match zag.

We zijn al een paar keer lovend geweest over het 'game plan' van Brian Riemer, maar wat in de eerste helft tegen Villarreal de bedoeling was, dat begrepen we niet zo goed. Riemer koos voor dezelfde elf als vorige week, met Raman vooraan dus.

Maar hoeveel lange ballen die zijn richting zag uitkomen... we kunnen het niet op twee handen tellen. Benni werd er moedeloos van. Da's meer iets voor als Slimani op het veld staat. Binnen de kortste keren was het leer dan ook terug in de zestien van Verbruggen. Buena, Mandi en Moreno kregen daardoor kansen, maar sprongen er slordig mee om.

Technisch zwaar overklast

Anderlecht van zijn kant profiteerde via Amuzu en Raman bijna van twee communicatiefouten tussen Reina en zijn verdediging. Maar een uitgespeelde kans kregen ze niet bij elkaar gevoetbald. Ze hadden veelal moeite om niet te verzuipen op hun eigen helft.

© photonews

Technisch stak Villarreal er zover bovenuit dat zelfs een Neerpede-boy als Verschaeren er met ontzag naar zat te kijken. De Spanjaarden waren heer en meester. Debast moest zelfs een schot van de lijn keren. De save van de avond.

Of toch niet, want in de tweede helft schudde Verbruggen zowaar een wereldredding uit zijn mouwen op een schot van Moreno van heel dichtbij. Anderlecht had niet één engelbewaarder, maar een heel bataljon.

© photonews

Slimani, meer dan slok op borrel

Al hadden Murillo en Amuzu ook huizenhoge kansen, maar afwerken zat er niet echt in. Eindelijk zette Riemer ook Slimani op het veld en verving Refaelov door Ashimeru. Meer werkkracht en loopvermogen.

En wat een verschil! Slimani maakte oorlog vooraan en bij een heel goeie aanval vond Murillo hem ineens moederziel alleen aan de tweede paal: 0-1 zowaar. Je hoorde enkel nog de Anderlecht-fans in het stadion.

Vertonghen-Debast hielden intussen met de hulp van Diawara alles gesloten in het centrum. Wat een verdedigende prestatie. Dat Amuzu en Verschaeren met blessures naar de kant moesten, was natuurlijk minder. Maar dit poetst het blazoen al een heel stuk op hoor. Wat een prestatie!