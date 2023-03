Waarom de kwalificatie tegen Villarreal voor RSC Anderlecht zal uitdraaien op een drama

RSC Anderlecht zorgde voor een stunt van formaat door Villarreal uit te schakelen in de achtste finales van de Conference League.

De euforie was groot bij de spelers en de entourage van RSC Anderlecht. En terecht ook, want niet elk seizoen zal je met paarswit dit kunnen beleven. Maar het succes van donderdagavond zou ook wel eens een ferme keerzijde kunnen hebben.

De Conference League is hoe dan ook een groot uitstalraam voor spelers. Wees maar gerust dat niet enkel Belgische voetballiefhebbers donderdagavond de match van Anderlecht op Villarreal bekeken hebben.

“De grote clubs zijn niet blind. En ze zijn niet dom. Ze weten dat Anderlecht vanwege hun financiële situatie geen tientallen miljoenen per speler kan vragen. Helaas moeten we vrezen dat de helden van donderdag in de volgende mercato zullen vertrekken”, schrijft La Dernière Heure.

Of hoe de kwalificatie tegen Villarreal voor de kwartfinale van de Conference League wel eens voor een drama zou kunnen zorgen in het Lotto Park. Enkel en alleen de tijd zal het uitwijzen...