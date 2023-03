'Super Slim' bewijst grote gelijk van Fredberg, Algerijn blijkt perfecte aanwinst: "Ik ben niet de held"

We weten niet meer wie, maar iemand van de pers zei het gisteren lachend in het Estadio de la Ceramica: "Jesper Fredberg is een genie!" Daarmee doelend op de transfer van Islam Slimani, de man die Anderlecht geen euro kostte maar intussen wedstrijdbepalender is dan eender wie.

Ok, je hebt de wintertransfer van Gent... ene Gift Orban. Die jongen doet het nog iets straffer. Maar daarna is het vast en zeker aan Slimani. Fredberg haalde hem ergens als optie nummer 5 of 6, maar geloofde in hem. Uiteraard hadden ze liever een jongere spits definitief vastgelegd.

Maar een targetspits hadden ze sowieso nodig. Waarom dan niet eentje die niets kost en tonnen ervaring heeft? Enter Islam Slimani. En wat een transfer is dat tot nu toe gebleken: zes goals in 10 matchen. Maar het is zoveel meer.

Anderlecht is een andere ploeg als hij op het veld staat. "Benni heeft ook zijn kwaliteiten", verdedigde Jan Vertonghen de spits die aan de match begon. "Ze liggen iets meer in de diepte. Maar dat Islam de bal wat kon bijhouden in het laatste kwartier deed ons deugd."

Mentor

Slimani deed meer dan dat. Hij ging oorlog voeren en scoorde uiteindelijk de beslissende treffer. "Ik was vandaag niet de held, maar de ploeg", aldus de Algerijn. "Zij hebben het 75 minuten vastgehouden zodat ik kon inkomen en scoren."

Maar waarom zo laat mister Riemer? "Islam wordt er ook niet jonger op hé", knipoogde hij. "En we hebben hem ook nodig voor zondag tegen OHL. Noem het niet gokken, maar strategisch wisselen."

Intussen doet hij alles om een nieuw contract te krijgen bij Anderlecht. Hij heeft zich ook ontfermd over Mario Stroeykens, van wie hij zijn eigen project aan het maken is.