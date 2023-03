Wat als...? Anderlecht droomt van Europese stunt zonder weerga

De spelers van Anderlecht hebben dit seizoen toch al wat over zich heen gekregen. Als je dan de kwartfinale van een Europees toernooi bereikt, is de ontlading groot. Héél groot. En als je bij de laatste acht zit en je hebt de topfavoriet geklopt... Wat is er dan nog allemaal mogelijk?

Het was een feest zoals ze bij Anderlecht dit seizoen nog niet hadden kunnen bouwen. Het chartervliegtuig stond te wachten, maar de festiviteiten hadden voorrang. Nu nog kwalificeren voor de play-offs of ze zouden wel eens Europees zonder competitie kunnen spelen.

Yari Verschaeren putte er echter moed uit: "Het is waar: als je onze prestatie tegen Villarreal ziet, zouden we eigenlijk al onze matchen in de competitie moeten kunnen winnen", glimlachte hij.

"Maar we moeten ook met de voeten op de grond blijven. Deze kwalificatie is fantastisch, maar het is een andere competitie en Leuven is een andere match", aldus de man die alweer berewerk verrichtte en met krampen eraf moest. "Niks verontrustend, ik zal er zondag staan."

En Europa?

Hoever mag Anderlecht nu dromen? Want in principe hebben ze de sterkste ploeg geëlimineerd. "We hopen, we hopen", knipoogde Zeno Debast. "Dat is wat we altijd zeggen: ronde per ronde, match per match."

"We zijn begonnen bij Paide in Estland", herinnert Debast zich nog. "Een voorkeur voor de loting. Ik hoop Gent te vermijden als het kan."