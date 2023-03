Riemer verrast met uitspraak na winst tegen Villarreal én geeft update over Verschaeren en Amuzu

Brian Riemer had het vooraf al gezegd: "Ik verwacht een beetje dezelfde match als in Brussel". Een ziener, die Deen. Al was het niet helemaal hetzelfde, want Villarreal had nog meer dominantie in de eerste helft.

Woensdag zei Riemer dat ze een mirakel nodig hadden. Volgens ons hebben ze dat gekregen, maar daar was de T1 van paars-wit het niet mee eens. "Ok ja, Villarreal domineerde ons, maar dat was ook te verwachten. Ik heb ze de voorbije jaren héél veel zien spelen en zelfs topteams als City kunnen hier hun wil niet opleggen." "Als je de wedstrijd objectief analyseert, zie je dat wij 13 schoten op doel hadden een expected goal-percentage van 2,1. Zij hadden 26 doelpogingen en expected goals van 2,9. Dat is bijna gelijk en wij hadden er minder kansen voor nodig. Een mirakel wil ik het dus niet noemen. Wel een topprestatie van het team en een beetje geluk. En dat geluk was vandaag een fantastische doelman." Het was niet gokken, het was een strategisch plan Over die doelman... "Of Nederland hem als eerste doelman moet zetten? Als ze willen winnen ja. Als ik streng ben voor hem: één van die fases creëerde hij zelf. Maar het waren topreddingen. Als ze hem erin zetten bij Nederland heb ik geen enkele twijfel dat hij het goed zal doen." Voor komend weekend hadden sommige fans al zorgen, want Verschaeren en Amuzu moesten van het veld. "We hebben geen blessures", kon Riemer hen direct gerust stellen. Bij Anderlecht vroegen ze zich ook af waarom Amuzu van het veld gedragen werd. "Het waren gewoon krampen bij beiden." Maar waarom wachtte hij zo lang om Islam Slimani op het veld te zetten? "Ik had eigenlijk gehoopt dat we in de eerste helft Benni (Raman) zijn snelheid wat meer konden gebruiken. Ik probeer al een heel seizoen heel mijn kern te gebruiken en dat lukt." "Ze ontgoochelen me nooit. We hebben Islam zondag ook nodig en hij wordt er niet jonger op. Ik zou het dus niet gokken noemen, maar een strategisch plan om iedereen klaar te hebben."