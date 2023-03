Verbruggen held van de avond met twee wereldreddingen: "Ik moet de keeper van Cercle een berichtje sturen"

Bart Verbruggen mogen we gerust de held van de avond noemen. Wat een reddingen verrichtte de Nederlandse doelman van paars-wit! Twee wereldsaves die de wereld ook zullen rondgaan.

Verbruggen pakte in de extra tijd een bal die er altijd leek in te gaan en had in de reguliere speeltijd al eens hetzelfde gedaan toen Morena de bal panklaar voor zijn voeten kreeg en niet meer leek te kunnen missen.

"Dat ik die nog pakte? Ik moest wel hé", lachte de Nederlander. "Ik gaf die rebound zelf weg, dus ik moest er alles aan doen om hem te stoppen. Ik zal de keeper van Cercle een berichtje moeten sturen, want hij pakte verleden weekend net dezelfde bal tegen ons."

Villarreal bleef maar komen, maar Verbruggen kon ook op een solide verdediging rekenen. "IOedereen ging ervoor en deed er alles aan om geen tegengoal te slikken. Iedereen gooide z’n lichaam ervoor, bleef ballen blokken en tackelen. Niemand was gefrustreerd omdat de golven maar bleven komen."

Als ze willen winnen...

In de tweede helft, en vooral na de invalbeurt van Slimani, kon Anderlecht Villarreal verder van doel houden. Maar zoals gezegd: Verbruggen moest nog aan de slag. Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurde. Het is wat vaag. Iedereen is even blij en even trots, zelfs de spelers die niet in actie kwamen."

Ook zijn coach werd gevraagd of Verbruggen nu de eerste doelman van Oranje moet worden en die had daar een helder antwoord op: "Als ze willen winnen wel!" Meteen heel de zaal aan het lachen.