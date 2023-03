Vertonghen kan ploegmaat maar op één manier beschrijven: "Nog nooit gezien!"

Jan Vertonghen heeft wel al heel wat watertjes doorzwommen, maar zo'n Europese avond als in Villarreal kan hem nog altijd raken. De 35-jarige verdediger stond te springen en dansen als een tiener. En hij wist ook wie hij moest bedanken.

"Eerst en vooral: dit is een teamprestatie hé. Iedereen heeft alles gegeven. Heb je gezien hoe Arnstad in de toegevoegde tijd nog een speler ging terughalen? Maar ja, we moeten het hebben over Bart Verbruggen. Wat een doelman! En wat een maturiteit en persoonlijkheid op zijn leeftijd. Nog nooit gezien!", aldus Vertonghen.

Vertonghen kent hem goed, maar kan ook vergelijken met andere topdoelmannen. "Ik zeg het: dit zie je niet dikwijls. Die kwaliteit en dat karakter op die leeftijd. Ik rij dikwijls met hem samen vanuit Antwerpen naar de club. Ik ken hem. Moest ik een Europese topclub leiden en ik heb het geld: ik zou het wel weten."

Bescheiden moest Vertonghen alvast niet zijn. Samen met Debast leverde ook hij een topprestatie af. "We hebben het goed gedaan ja. Maar heel de ploeg was sterk verdedigend. Een topprestatie ja. Al hadden we ook onze kansen met Amuzu, Dreyer en Murillo."

Straks is er de eerste selectie van Tedesco. "Als ik al wakker ben...", lachte Vertonghen. "Ik weet niet wat ik moet verwachten, ook niet of ik er bij ben. Het is een heel andere structuur met andere mensen. We zullen morgen wel zien."