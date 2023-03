Villarreal-coach Setién kritisch na gelijkspel tegen Anderlecht in de Conference League

Villarreal kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Anderlecht in de achtste finale van de Conference League. Maar trainer Setién wist dat het niet makkelijk zou worden.

Villarreal kwam in de eerste helft op een 0-1 voorsprong dankzij Trigueros. In de tweede helft kwam Anderlecht langszij dankzij de prachtige goal van Anders Dreyer. Villarreal-coach Setién, was dan ook niet helemaal tevreden.

"We hadden de wedstrijd de eerste helft onder controle. Nadien gaven we ruimte weg en kwamen we in de problemen. Toen slikten we de goal maar in het slot namen we de wedstrijd weer in handen. Als je op dit niveau even niet bij de les bent, wordt dat afgestraft", zei de Spanjaard op zijn persconferentie.

Anderlecht lastige tegenstander

"Het was vandaag (donderdag, red.) niet gemakkelijk, maar achteraf kan ik leven met een gelijkspel. We wisten dat Anderlecht een lastige tegenstander zou worden. We kunnen altijd zaken verbeteren. Nu moeten we het thuis afmaken, al blijft het globaal genomen fiftyfifty."

Villarreal startte ook niet met zijn sterkste elftal tegen Anderlecht. Onder meer Jackson, Moreno en Lo Celso begonnen op de bank en na hun invalbeurt had Anderlecht het toch al wat lastiger. Volgende week staan de drie wellicht wel aan de aftrap.