Geen Europese 12 op 12: Gent pakt een (nuttig) puntje in Noorwegen na matige pot voetbal

Union, Anderlecht en Club Brugge hadden het goede voorbeeld gegeven in Europa. En dus was het de vraag of AA Gent er 12 op 12 kon van gaan maken.

Dan moest AA Gent op bezoek bij Molde ook voor een nuttige en belangrijke driepunter gaan zorgen. Belangrijk voor Europees voetbal na nieuwjaar, voor de Belgische coëfficiënt en voor het vertrouwen richting Jupiler Pro League.

"Vooraf zeg ik dat we met een punt kunnen leven. We moeten vooral domme dingen vermijden. Hopelijk hebben we onze les nu geleerd", aldus Hein Vanhaezebrouck voor de wedstrijd tegen de Noren. Een duidelijke insteek, op het 'moeilijke' kunstgras - een nadeel voor de Buffalo's.

Weinig kansen

De wedstrijd begon met een minuut stilte voor Queen Elizabeth II, maar er was ook daarna bijwijlen een minuut van stilte in een verder niet eens zo onaantrekkelijke wedstrijd - al bleven we eigenlijk van echte kansen vaak verstoken.

© photonews

© photonews

Paul Nardi mocht in de basis beginnen van Hein Vanhaezebrouck en hij deed in doel wel meer dan zijn zaak voor de Buffalo's. Met een paar reddingen hield hij de Noren meermaals van een doelpunt, al hadden die ook soms beter kunnen afwerken.

Aangekondigde 0-0?

Gent zelf? Dat probeerde wel, maar had het globaal genomen eigenlijk echt niet makkelijk om volle kansen af te dwingen. En dus werd het een beetje afwachten en speculeren op het punt misschien wel. Dat zou uiteindelijk ook gaan lukken.

Ook de thuisploeg wist namelijk niet te scoren. Een 0-0 gelijkspel is niet echt een mooi punt te noemen qua voetbal of intenties, maar gezien de wedstrijd is het eigenlijk een succesje te noemen. De komende vijf wedstrijden zal blijken wat het gaat geven.