Kan AA Gent een mooie start maken in de Conference League? "Zal moeilijk worden"

Ook in de Conference League beginnen we eraan op donderdagavond. Voor AA Gent volgt er meteen een hele mooie verplaatsing.

Van alle stadions om heen te gaan is Molde misschien wel een absolute parel in Europa, heel dicht bij het water en heel mooi in een bescheiden stadje.

Maar Gent gaat uiteraard niet voor een mooi plaatje naar het hoge Noorden. Integendeel: puntengewin is van belang.

Voor de Belgische coëfficiënt, voor Europees voetbal na Nieuwjaar en voor een goed gevoel richting de competitie.

Hein Vanhaezebrouck verwacht zich aan een moeilijk duel, want Molde staat ruim op kop in de Noorse competitie. In de selectie geen grote verrassingen.

