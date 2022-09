Hein Vanhaezebrouck hekelt amateurisme bij AA Gent

De wedstrijd van AA Gent op donderdag tegen Molde begon met wat vertraging door de keeperstrui van Paul Nardi van AA Gent.

Nardi droeg een fluogroene tenue, terwijl de spelers van AA Gent in fluogeel speelden. Voor de scheidsrechter was dit te verwarrend. “Hoe kunnen wij nu, als we in fluogeel spelen, voorstellen om onze keeper in fluogroen te zetten. Ik snap niet hoe het kan dat wij zoiets als ploeg niet zien”, zei Vanhaezebrouck bij Sporza over het voorval.

Nochtans had de UEFA de stellen vooraf goedgekeurd. Maar er was nog een ander probleem. “En natuurlijk hadden we geen andere keeperstrui mee, dat is ook niet slim van ons. Hij moest een opwarmingstruitje aantrekken.”

“Dit kan niet op dit niveau, maar het kan ook niet van AA Gent. Sorry, ik ben ook streng voor onszelf. Dit zijn zaken die je als club moet voorkomen. Wij moeten beseffen dat onze keeper in het zwart of in het rood moet spelen, als wij fluogeel dragen.”