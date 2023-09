Ondanks slotoffensief: KAA Gent volgt in het spoor van de andere Belgische teams op donderdag

KAA Gent opende zijn Europese groepsfase op bezoek bij Zorya Luhansk. De wedstrijd werd in Polen gespeeld door de oorlog in Oekraïne en dat leverde desolate beelden op. Het voetbal? Dat was er een beetje naar.

KAA Gent wilde tegen Zorya Luhansk zijn Europese groepsfase met een deugddoende zege beginnen. Hein Vanhaezebrouck koos er wel voor om flink te gaan roteren. Voorin kreeg Tarik Tissoudali een kans, in de andere linies zagen we Pieter Gerkens en Noah Fadiga opduiken.

Roteren en slordigheden

In doel - zoals steeds in Europa - Davy Roef. Die had in de eerste helft bijna geen werk op te knappen, maar dat kon ook gezegd worden van zijn confrater aan de overkant. In de zone van de waarheid waren beide teams te slordig.

Dominant? Ja, dat was Gent wel. Maar toch was het ook meermaals opletten voor Guerrero, die er een paar keer dichtbij kwam. Lange tijd bleef het wachten op echte kansen, tot Gerkens de grootste van dichtbij over trapte.

Wachten op een flits dan maar? Die kwam er halfweg de tweede helft. Hjulsager kon in twee keer de bal voor doel krijgen en de onvermijdelijke Hugo Cuypers was er als de kippen bij om de 0-1 tegen de touwen te schuiven.

Pijnlijke gelijkmaker

Zijn elfde doelpunt van het seizoen al meteen. De Buffalo's vertrokken naar een logische en makkelijke driepunter? Niets was minder waar, want enkele minuten na de 0-1 hingen de bordjes alweer gelijk via de al even onvermijdelijke Guerrero.

Gent trok nog ten strijde met een pittig slotoffensief, maar ook Fofana en aanvoerder Kums konden de 1-2 niet meer op het bord toveren. Gent begint zo met een puntje aan zijn campagne, net als de andere ploegen uit de Jupiler Pro League op donderdag. In de andere wedstrijd won Maccabi Tel Aviv met 3-2.