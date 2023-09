Hein Vanhaezebrouck noemt maar één naam: "Enkel hij haalde een hoog niveau"

KAA Gent speelde in de Conference League 1-1 gelijk tegen Zorya Luhansk. Een gemiste kans, want er zat veel meer in voor de Buffalo's.

“We speelden ongelooflijk traag. Jongenslief. Onvoorstelbaar. Niet om aan te zien”, waren de woorden van trainer Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd.

Zijn spelers kregen er aardig van langs. Volgens de trainer van KAA Gent was er maar één speler die op niveau speelde in deze eerste match in de Conference League.

“Het is niet omdat je eerste staat in België dat je zomaar over iedere ploeg heenloopt. Sommigen hebben dat nog niet door. Sven Kums wel - die haalde een hoog niveau. Hij was een voorbeeld”, ging hij verder.

De kwaliteit aan de bal lag veel te laag. “Het was te traag, we voetbalden veel te lateraal en namen te weinig initiatief. Dan wordt het natuurlijk moeilijk. Zeker als je altijd afhankelijk bent van een paar jongens, dan is het gewoon te weinig om het verschil te maken.”

“Er waren er vandaag gewoon te weinig die het niveau haalden om met 3 punten naar huis te gaan. Het was nochtans ideaal geweest om te starten met 3 punten, maar dit is Europa en niets is simpel in Europa. Het is wel een gemiste kans.”