Hugo Cuypers schudt twijfels van zich af: "Vooral buitenwereld was ermee bezig"

Gisteren was hij opnieuw goed voor een doelpunt, maar Hugo Cuypers kon met KAA Gent geen overwinning uit de brand slepen tegen Luhansk.

Dat Cuypers na een -weliswaar bescheiden- doelpuntendroogte opnieuw het net deed trillen, was voor hem niet het belangrijkste gisterenavond. “Ik had vanavond liever de drie punten gehad in plaats van een gelijkspel en een goaltje voor mij", reageerde hij achteraf.

Na exact 492 wedstrijdminuten was het terug raak voor Cuypers. “Was dit dan een item? Wellicht zijn jullie daar meer mee bezig dan ik. De laatste weken had ik ook gewoon iets minder kansen gekregen dan anders.

"Vooral de buitenwereld was bezig met een transfer en het feit dat ik enkele wedstrijden op rij niet scoorde", reageerde hij onberoerd.

“De transfermarkt was dan ook al een poosje open, hè. Ik probeer dat zo goed als mogelijk van me af te zetten en uiteraard ben ik ook maar een mens. Maar ik heb ook steeds gezegd dat een transfer pas haalbaar was wanneer de drie betrokken partijen een akkoord vonden, en dat was nu niet het geval.”